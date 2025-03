Alisson salva, e Liverpool vence o PSG nas oitavas da Champions

O Liverpool mostrou estar com sorte de campeão, nesta quarta-feira, 5, pelas oitavas de final da Champions League. Em primeiro encontro com o Paris Saint-Germain, os ingleses foram completamente dominados no Parque dos Príncipes e viram o goleiro Alisson garantir a meta zerada. Na única finalização certa, Elliott garantiu 1 a 0 surpreendente para os Reds e frustrou os franceses.

O Liverpool agora decide a classificação às quartas dentro de casa, em Anfield, no próximo dia 11. O empate simples garante a equipe na próxima fase, enquanto o PSG vai precisar superar Alisson em companhia se quiser seguir vivo na Champions.

Melhor campanha na primeira fase, o Liverpool levou um sufoco do PSG na capital francesa. Do início ao fim, a equipe inglesa mal conseguiu atacar e só não foi para o vestiário já no prejuízo porque brilhou um jogador brasileiro. O goleiro Alisson Becker parou mais de uma vez os donos da casa.

Principal arma do Paris, o georgiano Kvaratskhelia deu trabalho. Logo aos 19 minutos, Kvara recebeu na entrada da área pela direita e chapou no canto. A rede balançou, a torcida vibrou, mas o tento foi anulado por um impedimento de milímetros.

Quase 10 minutos depois Kvara voltou a aparecer, com chute à distância salvo por Alisson. Na sequência foi a vez de Barcola flertar com o gol, mas de frente com Alisson ele parou no goleiro brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Alisson salvou o Liverpool mais uma vez, em nova finalização de Kvara.

O cenário persistiu no segundo tempo, com Alisson protagonista. O brasileiro duas novas tentativas de Kvaratskhelia antes ainda dos 10 minutos. Mais tarde, também levou a melhor contra Doué.

Aos 40 minutos o Liverpool mostrou a sorte estava a seu favor. Em lançamento de Alisson, Darwin Núñez limpou o ataque serviu Elliott. Na única finalização inglesa em Paris, a bola morreu no fundo da rede e garantiu um resultado que parecia improvável: 1 a 0.

Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen

No encontro alemão, melhor para o time da Baviera. Dentro de casa, o Bayern de Munique abriu o placar logo cedo, com Harry Kane. Os visitantes equilibraram as ações, mas o Leverkusen acabou entregando o jogo de bandeja. No segundo tempo, Kovár falhou e Musiala ampliou. Mais tarde, Tapsoba entrou em campo e precisou de cinco minutos para cometer pênalti. Na conversão, Harry Kane garantiu o último da noite e deixou a classificação bávara bem encaminhada para a volta fora de casa.