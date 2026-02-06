Neste sábado, 7, a bola rola para um confronto tradicional do futebol do Rio de Janeiro. O Volta Redonda recebe o Madureira no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca de 2026. O duelo está marcado para as 21h (horário de Brasília) e é decisivo para as pretensões de ambos os clubes na tabela de classificação.

Contexto da partida e o que está em jogo

O confronto carrega um peso significativo para as duas equipes nesta etapa da competição. O Volta Redonda chega em uma posição competitiva, buscando consolidar sua vaga na zona de classificação para as fases finais. O técnico Rodrigo Santana demonstrou confiança no elenco, especialmente após o time somar quatro pontos nos últimos dois jogos disputados fora de casa. A expectativa é que a torcida compareça para apoiar o Esquadrão de Aço em busca de mais três pontos.

Para o Madureira, o jogo é igualmente crucial. O Tricolor Suburbano segue na briga direta por uma vaga na próxima fase e sabe que pontuar como visitante é fundamental. A equipe chega motivada após um empate heroico contra o Vasco da Gama, partida na qual o goleiro Neguete foi o grande destaque ao defender um pênalti, mantendo o time vivo na disputa.

Fator casa e estratégias

O Voltaço aposta na força do mando de campo no Raulino de Oliveira, historicamente um terreno difícil para os adversários. Chegando à metade da Taça Guanabara, a equipe do Sul Fluminense entende que vencer em casa é obrigatório para se manter na briga pelas semifinais ou garantir uma posição confortável para a disputa da Taça Rio.

Do outro lado, o Madureira viaja com o objetivo de surpreender. Conhecido por revelar talentos e realizar campanhas sólidas, o clube encara este duelo como uma oportunidade para subir na tabela. Em um campeonato de tiro curto como o Estadual, somar pontos longe de seus domínios pode ser o diferencial para as equipes de menor investimento que almejam voos mais altos.

Onde assistir a Volta Redonda x Madureira

Os torcedores poderão acompanhar cada lance deste duelo estadual ao vivo. A partida será transmitida pelo Premiere (serviço de pay-per-view e streaming do Grupo Globo).

Vale destacar que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) realizou um ajuste na tabela: o jogo, inicialmente previsto para domingo (08), foi antecipado para este sábado (07), às 21h, visando a melhor organização da rodada.