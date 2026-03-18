O Flamengo recebe o Remo nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela: os donos da casa miram a liderança, enquanto os visitantes lutam para escapar da zona de rebaixamento.

Embalado, Rubro-Negro quer o topo

Sob o comando do técnico português Leonardo Jardim, recém-chegado ao clube no início de março, o time carioca vive um bom momento. Após um início de temporada turbulento, a equipe assumiu a terceira colocação com 10 pontos ao fim da 6ª rodada. A consistência defensiva tem sido um dos pontos fortes do trabalho de Jardim, gerando otimismo na torcida, que espera uma atuação dominante no Maracanã para consolidar a equipe no pelotão de frente da competição.

Leão Azul em busca de sobrevida

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo para o Remo, que retorna à elite do futebol brasileiro após 32 anos. Dirigido por Léo Condé, também contratado no início de março, o clube paraense amarga a zona de rebaixamento. Ainda sem vencer no campeonato, a equipe acumula três empates e duas derrotas em cinco jogos disputados. O treinador reconhece as dificuldades e cobra uma postura mais agressiva do elenco para tentar somar pontos cruciais no Rio de Janeiro e iniciar uma reação no torneio.

Onde assistir Flamengo x Remo

A partida promete fortes emoções, com o favoritismo pendendo para os mandantes. O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo canal pay-per-view Premiere, com retransmissão pelo serviço de streaming Globoplay para assinantes. A arbitragem do confronto ficará a cargo de Paulo César Zanovelli (MG).