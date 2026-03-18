O Aston Villa recebe o Lille nesta quinta-feira, 19, às 17h (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, em um duelo decisivo por competições europeias. O confronto coloca frente a frente duas equipes com campanhas sólidas e que buscam consolidação no cenário continental.

Momento do Aston Villa

Fazendo uma temporada consistente, o time da casa chega para o mata-mata com o moral elevado. Sob a liderança do técnico Unai Emery, um especialista em torneios europeus, os ingleses querem usar a força de sua torcida no Villa Park para abrir uma vantagem confortável. A equipe tem se mostrado letal no setor ofensivo e desponta como uma das grandes forças da competição, dividindo as atenções com a forte campanha na parte de cima da tabela da Premier League.

Lille tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, os franceses encaram um desafio imenso na Inglaterra. O Lille tem feito uma campanha competitiva na Ligue 1 e sabe que precisará de uma atuação taticamente perfeita para se manter vivo na disputa continental. Sem margem para erros, a equipe aposta na solidez defensiva e nos contra-ataques para desbancar o favoritismo adversário e levar um bom resultado para o jogo de volta na França.

Onde assistir e o que está em jogo

Com a promessa de um duelo intenso, a partida é fundamental para as pretensões de ambos os clubes na temporada. O histórico recente entre as equipes, marcado pelo equilíbrio nas quartas de final da Uefa Conference League de 2023/24, mostra que o confronto exige atenção máxima. Os torcedores brasileiros podem acompanhar os lances deste grande jogo através das plataformas detentoras dos direitos de transmissão dos torneios da Uefa, como os canais ESPN e o serviço de streaming Disney+.