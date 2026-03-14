O Manchester United recebe o Aston Villa neste domingo, 15, às 11h (de Brasília), em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida, disputada no icônico estádio de Old Trafford, coloca frente a frente duas equipes empatadas na tabela e que lutam diretamente por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Luta direta pelo G-4

A situação na tabela de classificação reflete o equilíbrio do duelo. O Manchester United ocupa atualmente a 3ª colocação com 51 pontos, somando 14 vitórias, nove empates e seis derrotas. Sob o comando do técnico Michael Carrick, os Diabos Vermelhos buscam uma reação imediata após a derrota para o Newcastle na última rodada, a primeira do treinador no cargo. Antes do revés, a equipe vinha de uma sequência positiva de três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Aston Villa chega a Manchester com os mesmos 51 pontos, mas na 4ª posição devido aos critérios de desempate. A campanha dos Villans, comandados por Unai Emery, conta com 15 vitórias, seis empates e oito derrotas. No entanto, o time visitante atravessa um momento de instabilidade: nas últimas cinco partidas, amargou duas derrotas consecutivas, além de dois empates e apenas um triunfo. O duelo em Old Trafford é visto como vital para retomar a confiança e não se distanciar do pelotão de cima.

Onde assistir ao duelo

No Brasil, a transmissão será realizada na plataforma de streaming Disney+.