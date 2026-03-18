O Grêmio recebe o Vitória nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e marca um duelo direto por posições na metade da tabela de classificação.

Como chega o Grêmio

Sob o comando do técnico Luís Castro, o Tricolor Gaúcho busca consolidar sua força como mandante para se aproximar do pelotão de frente. A equipe soma oito pontos na competição e tenta embalar após resultados recentes importantes, como a vitória sobre o Atlético-MG e o empate com o Red Bull Bragantino. O objetivo é encontrar a regularidade necessária para brigar por vagas em competições continentais.

Como chega o Vitória

Do outro lado, o Leão da Barra, dirigido por Jair Ventura, encara o confronto como um teste de maturidade fora de casa. Com sete pontos conquistados e um jogo a menos (partida adiada contra o Botafogo), a equipe baiana vem de um triunfo importante na última rodada. Um resultado positivo no Sul pode fazer o time ultrapassar o próprio adversário gaúcho e se afastar da parte inferior da tabela.

Onde assistir e arbitragem

O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere. A arbitragem da partida ficará a cargo do carioca Alex Gomes Stefano.