A Liga do Futebol Brasileiro (Libra), associação formada por clubes para organizar cotas de TV e gerir o Campeonato Brasileiro, está em crise. De acordo com Uol, a Libra tem sua existência ameaçada por conflitos internos e a retirada da proposta de empréstimo do Banco Daycoval, um dos principais trunfos da organização.

Com esses problemas, o Grêmio indicou que deve deixar a associação, enquanto São Paulo e Santos receberam propostas do outro grupo, Futebol Forte e União (FFU), para deixarem a Libra.

O caos interno da Libra teve início com desavenças entre o Flamengo e o restante dos clubes que formam o grupo, por conta dos critérios para a divisão de cotas de TV. O caso corre na Corte Arbitral na forma de uma briga jurídica. A associação possui um acordo assinado com a Globo por direitos de transmissão.

Um dos maiores trunfos da Libra, a proposta do Banco Daycoval para antecipar direitos de TV na forma de empréstimo, foi retirada. O banco desistiu de comprar 5% dos direitos dos clubes por 15 anos. O Grêmio foi uma das equipes mais prejudicadas, já que tinha aceitado a oferta por R$ 70 milhões. O novo presidente do Tricolor Gaúcho, Odorico Roman, ficou irritado com a situação.

Outro grave problema da associação é a falta de comando. Dois diretores da Libra, Júlio Casares e André Rocha, estão fora de seus clubes. O primeiro renunciou do São Paulo após passar por um processo de Impeachment, enquanto o mandato do segundo acabou. A Libra neste momento está sem diretores.