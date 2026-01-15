A segunda rodada do Campeonato Carioca de 2026 coloca frente a frente Volta Redonda e Flamengo. O duelo acontece neste sábado, 17, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Voltaço aposta no fator casa

Comandado pelo técnico Rodrigo Santana, o Volta Redonda busca fazer valer o mando de campo para conquistar mais um resultado positivo. Na última quarta-feira, 14, venceu o Boavista em casa por 1 a 0. A equipe trabalha para ajustar o entrosamento neste início de temporada, visando enfrentar de igual para igual os grandes do Rio de Janeiro e subir na tabela de classificação.

Flamengo utiliza estratégia alternativa

O Rubro-Negro chega para o confronto sob a liderança do técnico Bruno Pivetti, treinador do time sub-20, que disputa as primeiras rodadas do Carioca. Como o elenco principal se reapresentou apenas no dia 12 de janeiro e foca no recondicionamento físico, a comissão técnica opta por preservar os titulares e dar rodagem a outros atletas nestas rodadas iniciais.

Onde assistir ao vivo

O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo pela TV fechada e via pay-per-view. A transmissão está confirmada nos canais SporTV e Premiere.