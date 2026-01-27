Duas torcedoras do Santa Cruz ficaram feridas no último domingo, 25, nos arredores da Arena Pernambuco. Como comprova uma gravação de vídeo no local, as mulheres foram atropeladas por um cavalo da Polícia Militar durante uma confusão antes do início do clássico vencido pela Náutico por 4 a 0.

Em entrevista ao canal Cast FC, as torcedoras relataram o ocorrido. “A PM passou por cima apenas de mulheres, isso é absurdo, não tinha necessidade. Temos duas meninas feridas. Uma abriu o dedo em dois lugares e a outra está com escoriações nos dois joelhos. Isso é absurdo, pessoal pede para gente vir para o jogo para ser recebida dessa maneira?”, desabafou uma amiga das torcedoras feridas.

Em nota enviada ao programa Placar Nordeste, a PM afirmou que o policial perdeu o controle do animal e que a corporação prestou auxílio às jovens, que foram encaminhadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

O acidente ocorreu antes do início do clássico, disputado com torcida única do Santa Cruz,.

Confira a nota da PM de Pernambuco:

A Polícia Militar, por meio do Regimento de Polícia Montada, informa que, ao averiguar informações de que um dos portões de acesso estava sendo invadido por torcedores do Santa Cruz, um dos policiais da patrulha montada perdeu o controle do animal, quando um equipamento do freio do cavalo soltou, vindo o animal a colidir acidentalmente com duas torcedoras que estavam na fila.

Antes de qualquer medida, os policiais trataram de conter o cavalo para que outros não fossem atingidos, e só depois orientaram as mulheres a seguir até uma ambulância que estava próxima, haja vista que a patrulha estava envolvida com a tentativa de invasão à Arena. Posteriormente, os militares deram todo apoio às duas torcedoras, tanto na condução ao SAMU, como após a liberação, para que pudessem entrar na Arena e assistir ao jogo normalmente.