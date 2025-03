Clássicos, final e mais: a agenda dos principais estaduais do Brasil

Os principais campeonatos estaduais do Brasil estão em suas fases decisivas e reservam grandes partidas para os próximos dias. Os torneios, que são grandes atrações do primeiro semestre do futebol brasileiro, têm o histórico de serem casas de clássicos, além de eventualmente contar com times de menor badalação surpreendendo.

Publicidade

Entre as competições dos times do Brasileirão Série A, as única que já terão final disputada nos próximos dias são as de Minas Gerais e do Rio do Grande do Sul. Os outros cinco campeonatos (Paulista, Carioca, Pernambucano, Baiano e Cearense) ainda estão na semifinal e conhecerão seus dois finalistas.

Campeonato Mineiro

Atlético e América disputarão o título mineiro de 2025, reeditando uma decisão que ocorreu três vezes nos últimos dez anos (2023, 2021 e 2016). Nos dois últimos enfrentamentos, o Galo, que busca o hexacampeonato consecutivo, se deu melhor, enquanto o Coelho foi mais feliz na final mais antiga.

Publicidade

Finalista após passar pelo Tombense, o Atlético será o mandante da ida, no Mineirão, neste sábado, 8, às 16h30 (de Brasília). Já o América, que eliminou o Cruzeiro na semifinal, decide em casa, na Arena Independência, no próximo dia 15.

Campeonato Gaúcho

O clássico Gre-Nal é um dos que reúnem maior tensão entre as partes no Brasil. E, neste ano, após três edições sem acontecer numa decisão, as equipes voltam a decidir o Gaúcho.

O Grêmio, de olho no oitavo título seguido, mandará o primeiro confronto, na Arena, neste sábado, 8, às 17h45. Enquanto isso, o Internacional, que teve melhor campanha, define como mandante, em partida ainda sem data e horário definidos.

Publicidade

Campeonato Paulista

O Paulistão não contava com os quatro grandes nas semifinais desde 2019. Agora, com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ainda vivos, há a certeza de clássicos até o fim da competição.

No domingo, 9, às 18h30, Corinthians e Santos se enfrentam na Neo Química Arena, definindo o primeiro finalista. Já na segunda-feira, 10, às 21h35, Palmeiras e São Paulo jogam no Allianz Parque, para confirmar a decisão.

Campeonato Carioca

O estadual do Rio de Janeiro conhecerá seus finalistas já neste fim de semana. De um lado da decisão, Flamengo e Vasco se enfrentam após o Rubro-Negro vencer por 1 a 0 a ida, enquanto Fluminense e Volta Redonda fazem o segundo confronto após o Tricolor golear por 4 a 0.

No sábado, 8, às 17h45, Flamengo e Vasco jogam no Maracanã. No dia seguinte, no domingo, 9, às 18h, o Voltaço recebe o Fluminense no Raulino de Oliveira.

Campeonato Baiano

Com os dois principais times na semifinal, o Campeonato Baiano pode ter surpresas na decisão. Isso, pois, o Bahia foi derrotado na ida pelo Jacuipense, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova.

Para tentar reverter, o Tricolor de Aço visita a equipe do interior, no domingo, 9, às 18h. Já o Vitória, que goleou o Atlético da Bahia por 4 a 0 na ida, pode até perder para confirmar a vaga na final, fase em que pode buscar o bicampeonato consecutivo.

Campeonato Cearense

Novamente com duas equipes na elite nacional, o Campeonato Cearense pode ter um clássico pela terceira vez seguida. De um lado da semifinal, o Ceará recebe o Maracanã, após vencer por 3 a 0 na ida, enquanto o Fortaleza decide em casa contra o Ferroviário, depois de empate sem gols no primeiro jogo.

O Leão do Pici vai a campo no sábado, 8, às 16h30. Enquanto isso, o Vozão joga às 17h do domingo, 9.

Campeonato Pernambucano

A competição que movimenta o futebol pernambucano terá um dos finalistas fora dos três mais tradicionais. Isso ocorre porque de um lado da semifinal estão Sport e Santa Cruz, enquanto Retrô, que eliminou o Náutico, e Maguary estão do outro.

O Leão e a Cobra Coral fazem o primeiro confronto da semi no sábado, 8, às 16h30, e a volta está marcada para dia 15. Já Retrô e Maguary duelam no domingo, 9, com o segundo jogo agendado para dia 16.