A PLACAR avança para ficar ainda mais perto do torcedor. Dois novos programas passarão a fazer parte da Faixa Placar no YouTube e nas redes sociais, respeitando a pluralidade dos torcedores brasileiros.

A primeira novidade é o Placar Nordeste que estreia nesta segunda-feira, 26 de janeiro, às 9h30. Vai ao ar de segunda a sexta com a apresentação do experiente Rodrigo Raposo, diretamente do estúdio no Recife, ao lado de Alan Dias.

A dupla vai bater bola sobre o futebol regional com Pedro Sento Sé, em Salvador, com Luis Eduardo Gomes, em Fortaleza, e contará com convidados eventuais das demais praças da região.

O PN passa a bola para o estúdio em São Paulo, às 11h10, com o Debate Placar sob o comando descontraído de Daniel Alfinete. O programa já está no ar desde agosto de 2025, priorizando os clubes paulistas sempre com opiniões contundentes.

A partir das 13h, a bola está com o Rio de Janeiro no Placar Aberto, liderado por José Ilan. O PA já chegou ao seu primeiro ano de vida com muita informação, debate e opinião sobre os clubes cariocas.

A Faixa Placar em ano de Copa do Mundo terá em breve um programa falando de futebol internacional nas segundas e quintas, a partir das 15h, colado com o Placar Aberto.