Tite acertou seu retorno ao futebol na última terça-feira, 16, e comandará o Cruzeiro em 2026. Com contrato válido por uma temporada, o ex-treinador da seleção brasileira receberá cerca de R$ 2,5 milhões por mês, segundo apuração do jornalista Jorge Nicola. Seu antecessor no Cabuloso, Leonardo Jardim, que deixou o clube na última segunda-feira, recebia R$ 1,5 milhões mensais.

O salário de Tite será o segundo maior entre os técnicos da Série A do Brasileirão, atrás somente de Abel Ferreira, do Palmeiras, que recebe R$ 3 milhões mensais. O posto de terceiro maior salário é dividido entre três treinadores: Dorival Júnior, do Corinthians; Jorge Sampaoli, do Atlético-MG; e Luís Castro, do Grêmio. Estes comandantes e suas comissões ganham cerca de R$ 2 milhões por mês, ainda de acordo com Nicola.

Tite não comanda um clube desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Sua demissão aconteceu depois da eliminação do Mengão na Libertadores contra o Peñarol. No rubro-negro, o técnico venceu o Campeonato Carioca de 2024 e comandou a equipe em 70 jogos, com 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.

Confira lista dos maiores salários dos técnicos e suas comissões da Série A do Brasileirão

Abel Ferreira (Palmeiras) – R$ 3 milhões por mês Tite (Cruzeiro) – R$ 2,5 milhões por mês Dorival Júnior (Corinthians), Jorge Sampaoli (Atlético-MG) e Luís Castro (Grêmio) – R$ 2 milhões por mês Juan Pablo Vojvoda (Santos) – R$ 1,4 milhão por mês Hernán Crespo (São Paulo) – R$ 1,2 milhão por mês Fernando Diniz (Vasco) – R$ 1,1 milhão por mês Filipe Luís (Flamengo) – R$ 300 mil por mês

Fonte: Jorge Nicola