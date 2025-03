Sport x Altos: Descubra onde ver duelo pela Copa do Nordeste

Na próxima quarta-feira, dia 26 de março de 2025, Sport e Altos se enfrentarão em um embate pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília, e acontecerá na Ilha do Retiro, em Recife. A expectativa é grande para o confronto, que será transmitido ao vivo pelo canal Premiere.

O Sport chega a este jogo com a moral elevada após uma vitória importante na final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. No entanto, na Copa do Nordeste, a equipe vem de uma derrota apertada para o Vitória. Atualmente, o Sport ocupa a vice-liderança do Grupo A, com um desempenho de quatro vitórias e duas derrotas. Jogando em casa, o time conquistou dois triunfos e sofreu uma derrota.

Jogadores do Sport – Fonte: Instagram/@sportrecife

Qual é a situação do Altos na competição?

O Altos, por sua vez, enfrenta um momento desafiador na Copa do Nordeste. A equipe vem de um empate em casa contra o Moto Club e ocupa a penúltima posição do Grupo A. Com apenas uma vitória, três empates e duas derrotas, o time busca melhorar seu desempenho. Recentemente, o Altos foi eliminado na semifinal do Campeonato Piauiense e na primeira fase da Copa do Brasil, o que aumenta a pressão para um bom resultado neste confronto.

Escalações prováveis: Quem entra em campo?

Para o duelo, o Sport deve entrar em campo com a seguinte formação: Caique no gol; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Igor Carius na defesa; Christian Rivera, Du Queiroz e Fabricio Domínguez no meio-campo; e Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Sousa no ataque. O técnico Pepa é o responsável por comandar a equipe.

O Altos, sob o comando do técnico Jerson Testoni, deve escalar Careca como goleiro; Gean, Amorim, Albert e Jefferson na linha defensiva; Leozidio, Jonathan e Dieguinho no meio; e Sales, Esquerdinha e Lucas Reis na linha de frente.

Onde assistir ao jogo entre Sport e Altos?

Os torcedores que desejam acompanhar a partida entre Sport e Altos poderão assistir ao vivo através do canal Premiere. A transmissão oferece uma oportunidade para os fãs de futebol acompanharem todos os detalhes deste confronto importante na Copa do Nordeste.

Com ambos os times buscando resultados positivos, o jogo promete ser emocionante e disputado. O Sport tenta consolidar sua posição no topo do grupo, enquanto o Altos busca uma recuperação na tabela. A expectativa é de um grande espetáculo na Ilha do Retiro.

