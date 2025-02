Sem ofertas, Flamengo vê ‘blefe’ por Gerson e prioriza renovação com Pulgar

A pressão pública feita por Marcos Antonio da Silva, o Marcão, pai do meio-campista Gerson, cobrando valorização salarial para o filho, não pressiona a nova diretoria do Flamengo.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Segundo apuração do jornalista Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro, comentarista do programa PLACAR Aberto, a cartada do estafe do jogador, que alega ter uma proposta do Zenit-RUS, é encarada como uma espécie de “blefe” nos bastidores já que, até o momento, fontes ligadas à alta cúpula asseguram que não há nenhuma procura ou oferta oficial.

Além disso, a prioridade do Rubro-Negro é alinhar um novo contrato com o volante chileno Erick Pulgar, titular absoluto e um dos salários mais baixos entre os jogadores frequentemente utilizados na equipe principal. O camisa 5 tem a mesma condição contratual desde a chegada ao clube, em julho de 2022.

Publicidade

No programa Pod Marcão, o pai de Gerson afirmou que há uma promessa de valorização ao jogador é antiga, que vem desde a primeira passagem pelo Rubro-Negro, entre 2019 e 2021.

Marcão também afirmou que o contrato no retorno ao Flamengo, firmado em janeiro de 2023, quando deixou o Olympique de Marselha, foi feito em condições pouco favoráveis ao atleta.

O site Coluna do Fla ouviu o próprio clube russo que disse ser “uma tentativa dos representantes do jogador em aumentar o salário dele no Flamengo” e que somente o lateral-direito Wesley interessa no momento.

Publicidade

Também pesa contra uma saída imediata de Gerson a postura adotada pela diretoria liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, de considerar os atletas titulares como “inegociáveis”. O discurso também é corroborado pelo diretor José Boto, que já afirmou, em diversas oportunidades, que o clube não pretende negociar nenhum atleta considerado relevante no momento.

A prática vale té mesmo para Wesley, que vem recebendo seguidas sondagens. O Flamengo recusou recentemente uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 149,1 milhões na cotação atual) do Zenit pelo jogador. Outros sondados também dificilmente deixarão o clube.

Gerson tem 118 jogos pelo Rubro-Negro desde que voltou, com dez gols marcados e 20 assistências. Ao todo, são 227 partidas com a camisa do clube, somando as duas passagens, além de 11 títulos conquistados: entre eles dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores.

A postura irredutível do Flamengo tem como alvo a disputa da primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos.

Paquetá de volta?

Em contrapartida, o jornalista Gabriel Reis também apurou com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que o interesse em Lucas Paquetá, do West Ham, é visto como uma oportunidade de negócio. O jogador passará por novo julgamento pela Football Association (FA) por suposta má conduta e contribuição para manipulação de quatro jogos da Premier League por meio de apostas (entenda o caso).

Se punido, pode ser impedido de jogar no futebol inglês. Uma possível sanção, contudo, não o impediria de atuar no futebol brasileiro – caso não haja intervenção da Uefa e da Fifa para que a mesma se torne mundial e seja cumprida em outros lugares.

Um exemplo da situação é o caso do atacante Alef Manga. O jogador estava punido pelo STJD quando atuava no Coritiba, e foi emprestado ao Pafos, do Chipre. Ele chegou a realizar seis partidas pelo clube europeu, quando a Fifa tornou sua punição mundial, fazendo com que ele não pudesse mais atuar enquanto estivesse punido.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.