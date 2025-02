Pai de Gerson diz que Flamengo não valoriza filho e vê chance de saída

Marcos Antonio da Silva, o Marcão, pai do meio-campista Gerson, disse que o Flamengo não valoriza o filho e deixou em aberto a possibilidade de o jogador deixar o clube. A declaração foi dada no programa Pod Marcão. Ele citou que a promessa de uma valorização ao jogador é antiga, vem desde a primeira passagem, entre 2019 e 2021. O jogador interessa ao Zenit-RUS.

“Acho que quando nós chegamos ao Flamengo, chegamos em época difícil, complicada e estávamos vindo na primeira vinda, da Fiorentina. Gerson era da Roma, tínhamos contrato, ele foi emprestado à Fiorentina e não quis retornar ao time da Roma. Decidiu vir para o Flamengo, clube do coração dele. Todos do Brasil me ligaram. Nós nunca exigimos milhões, trilhões para atuar no Flamengo ou em algum clube”, iniciou dizendo.

“O que falo com diretores é o seguinte. Você faz uma proposta para o Gerson, tanto para o clube e para ele. Não vou dizer se está muito ou pouco. Mas se ele performar em campo, você tem obrigação de valorizar. Viemos para o Flamengo em 2019, fizemos aquilo tudo que fizemos. Quando sai do Flamengo, Gerson sai com o mesmo salário. Nunca cheguei para diretoria exigindo nada, mesmo ganhando tudo. Precisamos sair para manter o Flamengo em condição legal, pandemia, foi uma coisa boa. Mesmo o Gerson não querendo sair, pelo amor todo ao clube. O cara ganha tudo em 2019, poderia ficar, manter contrato, tinha 5 anos. Mas fomos para lá, deu no que deu, não voltamos mal de lá, voltamos bem”, completou.

Marcão também afirmou que o contrato no retorno ao Flamengo, em janeiro de 2023, quando deixou o Olympique de Marselha, foi feito em condições pouco favoráveis ao atleta.

“(Em 2022) Gerson tinha levado o time para Champions. Quando chego ao Flamengo (em 2023), o Gerson teve que abrir mão de salário. Largamos todo o nosso dinheiro, eu larguei comissão toda, ele abriu mão de salário. Falei o mesmo para a diretoria, não estou questionando o que estão oferecendo. Se o jogador performar, vocês têm que ver a valorização que merece”, explicou.

“O que aconteceu agora? Gerson performou, está se doando, jogando, está fazendo o que tem que fazer, é profissional do clube. A valorização chegou? Não chegou. Digo isso, se acontecer situação de ir para outro clube, a gente pode ter certeza, nós vamos. O Flamengo precisou (em 2021), não tem jeito, tem que ir. “Gerson vai fazer 28 anos, sou funcionário do Gerson, Gerson já mostrou o quanto é Flamengo. Eu jamais quero sair do braço de vocês. Mantenho a minha palavra, falei para vocês. Gerson não joga em nenhum clube brasileiro, pode vir qualquer proposta, a gente não vai. Se você está na empresa, faz trabalho de excelência, você não vai querer reconhecimento? O Gerson é um dos salários, do pelotão de elite, não quero saber quanto um ganha, mas é um dos menores. A situação está aí”, continuou dizendo.

Gerson tem 118 jogos pelo Rubro-Negro desde que voltou, com dez gols marcados e 20 assistências. Ao todo, são 227 partidas com a camisa do clube, somando as duas passagens, além de 11 títulos conquistados: entre eles dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores.

Bastidores da possível saída

No programa PLACAR Aberto, a repórter Raisa Simplicio informou que o jogador é tratado como inegociável pelo Flamengo até a disputa da primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, mesmo diante de uma possível ida ao Zenit-RUS.

“O Flamengo não quer negociar, o trata como inegociável pelo menos até o Mundial de Clubes. A gente sabe, o pai do Gérson é muito conhecido no mercado por movimentações, ele está sempre buscando uma situação melhor para o Gérson”, disse Raisa.

O jornalista Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro, explicou um pouco mais sobre o perfil de Marcão e também informou que o atleta está sendo oferecido para diversos clubes de fora do país.

“Ele (Marcão) tem sempre o interesse do filho fazer um pezinho de meia. Não que isso seja errado, tá? É o Carlos Leite (o empresário) que está com o Gerson, mas o Marcão é pai e quer o melhor para o filho dele. Em Belém, antes do jogo (contra o Botafogo), ele nos disse: ‘se for o melhor para o Flamengo ele sai, se não for ele quer ficar'”, contou.

“Recebi uma informação, não posso afirmar que é o pai do Gérson, mas que o jogador foi oferecido no Real Madrid, no Zenit e em clubes da Premier League. Não posso afirmar que foi ele, mas tem muita gente no meio que não gosta das movimentações próximas ao Gerson”, completou, antes de explicar sobre a relação de Gerson com o clube, além de analisar que uma possível ida para a Rússia não atrapalharia seus planos na seleção brasileira.

“É um jogador totalmente identificado com o Flamengo, que a imprensa adora, a torcida ama, capitão, líder… tudo de bom. É o melhor jogador em atitividade no futebol brasileiro para mim. Não acho que ir para a Rússia o tiraria da seleção brasileira, ele já está credenciado, já demarcou território”, concluiu.

