São Paulo x Guarani: horário, escalações e onde assistir

Na terceira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo encara o Guarani nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi. O confronto marca o retorno do elenco principal do Tricolor Paulista após amistosos nos Estados Unidos. Já o Bugre busca consolidar sua boa campanha no estadual.

O São Paulo, que estreou com um empate sem gols contra o Botafogo-SP, deve manter um time alternativo. Por outro lado, o Guarani, líder do Grupo B, chega embalado por uma vitória e um empate, se destacando neste início de competição.

Lucas Moura foi o destaque da vitória do São Paulo sobre o Vasco – Alexandre Battibugli/PLACAR

Qual é a situação atual das equipes no Paulistão?

O São Paulo iniciou sua trajetória com um empate, aumentando a importância do duelo contra o Guarani para melhorar sua posição no torneio. Enquanto isso, o Bugre venceu o Botafogo-SP e empatou com a Inter de Limeira, mostrando força e consistência. Este jogo pode ser decisivo para que o Guarani consolide a liderança do grupo.

O que esperar das escalações para o confronto?

O técnico do São Paulo, Maxi Cubreas, deve manter um elenco alternativo, já que alguns jogadores ainda estão retornando após os amistosos internacionais. A provável escalação conta com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Hugo Leonardo e Rodriguinho; Henrique, Ryan Francisco e William Gomes.

Pelo lado do Guarani, o treinador Mauricio Souza deve repetir a estratégia que vem funcionando no campeonato. O time provável terá: Gabriel; Justen, Raphael, Titi e Emerson; Régis, Camargo, Mello e Isaque; Bilu e Manuel.

Como está o histórico de confrontos entre as equipes?

Em 164 jogos disputados, o São Paulo venceu 78 vezes, enquanto o Guarani saiu vitorioso em 35 confrontos. Houve ainda 51 empates, refletindo o equilíbrio e a competitividade dessa rivalidade histórica no futebol paulista.

Expectativas para o jogo e onde assistir

O São Paulo busca testar variações táticas e subir na tabela, enquanto o Guarani deseja confirmar sua liderança. O jogo será transmitido pela TNT Sports e pela plataforma de streaming Max, permitindo aos torcedores acompanharem cada lance desse confronto emocionante do Paulistão.

