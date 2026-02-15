Em uma noite decisiva no estádio Moisés Lucarelli, o São Paulo fez a sua parte, venceu a já rebaixada Ponte Preta por 2 a 1 e garantiu sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O adversário da próxima fase será o Red Bull Bragantino.
O time comandado por Hernán Crespo precisava da vitória para não depender de outros resultados e, apesar de alguns sustos na segunda etapa, conseguiu impor sua qualidade técnica para selar a vaga na rodada final da fase de grupos.
Jogos das quartas de final do Paulistão
- Novorizontino x Santos
- Palmeiras x Capivariano
- Bragantino x São Paulo
- Portuguesa x Corinthians
*datas e horários ainda a serem definidos
Domínio tricolor e a chance desperdiçada
Precisando do resultado, o São Paulo iniciou a partida com uma postura agressiva, encurralando os donos da casa em seu campo de defesa. Logo aos 3 minutos, o zagueiro Sabino quase abriu o placar com um chute forte que explodiu no travessão, dando o tom do que seria a primeira etapa. A Ponte Preta, visivelmente frágil e apostando apenas em contra-ataques esporádicos, pouco ameaçou a meta de Rafael.
A insistência tricolor foi recompensada aos 39 minutos. Em uma bela tabela na entrada da área, Luciano serviu Lucas Ramon, que saiu cara a cara com o goleiro Diogo Silva e tocou com categoria para abrir o marcador. A vantagem poderia ter sido ampliada apenas um minuto depois, quando Luciano, livre na área, tentou um toque de cobertura ousado, mas parou em defesa tranquila do arqueiro da Macaca, desperdiçando uma chance incrível de ir para o intervalo com mais tranquilidade.
Gols rápidos e tensão até o fim
O segundo tempo começou em ritmo alucinante. Logo aos 3 minutos da etapa final, Calleri mostrou seu faro de artilheiro. Após lançamento preciso, o argentino invadiu a área, limpou a marcação de Lucas Cunha e bateu no canto direito para fazer 2 a 0. Parecia que a fatura estava liquidada, mas a Ponte Preta reagiu instantaneamente.
Aos 6 minutos, Bryan Borges aproveitou uma sobra de bola após cruzamento de Diego Tavares e descontou para a Macaca, incendiando o jogo. O gol trouxe tensão para o lado são-paulino, já que um empate poderia custar a classificação. A Ponte cresceu, ensaiou uma pressão e assustou com chutes de fora da área, mas o São Paulo soube administrar a posse de bola e controlar os nervos nos minutos finais.