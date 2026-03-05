Flaco López brilhou ao anotar o gol da vitória no jogo de ida da final do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino, colocando o Verdão em vantagem na decisão. Com o tento, o atacante argentino chegou a seis gols e colou no atual artilheiro da competição: Robson, do Novorizontino, que já balançou as redes sete vezes.

Antes de brilhar na decisão, Flaco já havia garantido a classificação do Palmeiras na semifinal contra o São Paulo. Ainda na fase de grupos, o camisa 42 do Verdão também deixou sua marca contra o Mirassol, o próprio São Paulo, o Corinthians e o Guarani.

O artilheiro da competição, Robson, por outro lado, teve a chance de chegar a oito gols e se isolar no topo, mas parou em Carlos Miguel.

No fim do primeiro tempo, ele cobrou um pênalti no meio do gol, e o goleiro do Palmeiras defendeu. Apagado no mata-mata, o camisa 11 do Novorizontino foi o grande destaque da fase de grupos: três gols contra o Verdão, dois contra o Primavera, um contra o Guarani e um contra o Botafogo-SP.

Atrás de Robson e Flaco, dois jogadores fecham o pódio: Rômulo, do Novorizontino, e Calleri, do São Paulo, ambos com cinco gols.

O atacante do Tricolor Paulista não pode mais alcançar Flaco, pois seu time já foi eliminado. O meia do Tigre, porém, ainda pode sonhar caso marque na volta, mas sua escalação depende do pagamento de uma multa de R$ 1 milhão ao Palmeiras.

Na sequência, três jogadores estão empatados com quatro gols anotados no Paulistão. Carlão, do Noroeste, Gabriel Barbosa, do Santos, e Gabriel Poveda, do Primavera, dividem o posto. Seus times, contudo, também já foram eliminados da competição.