Os campeonatos estaduais de 2026 chegaram ao fim e surpreenderam, confirmando o rebaixamento de clubes grandes e tradicionais do futebol brasileiro, como o Figueirense, a Ponte Preta e o Joinville.

Crise em Santa Catarina: Figueirense e Joinville na Série B estadual

No Campeonato Catarinense, uma reformulação no regulamento reduziu o número de participantes de 12 para 10 clubes, aumentando a pressão na zona de degola.

O Figueirense encerrou sua participação com 7 pontos, enquanto o Joinville somou apenas 3 pontos. A queda do Alvinegro foi confirmada após a derrota por 4 a 2 para o Carlos Renaux, que também acabou rebaixado. O Marcílio Dias foi o único a se salvar no grupo, terminando com 13 pontos.

Ponte Preta: queda precoce no Paulistão

A Ponte Preta foi a primeira equipe a ter o rebaixamento matemático confirmado no Campeonato Paulista de 2026. O descenso ocorreu em 7 de fevereiro, após uma derrota por 2 a 0 para a Portuguesa. No momento da confirmação, o time de Campinas ocupava a lanterna com apenas 1 ponto conquistado na tabela geral.

Outros rebaixamentos de peso pelo futebol nacional

O cenário de instabilidade atingiu outras praças importantes. Em Minas Gerais, o Athletic Club, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu evitar a queda e terminou com a pior campanha do estadual. No Rio Grande do Norte, o tradicional América-RN também amargou o descenso para a segunda divisão local.