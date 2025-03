O maior campeão do campeonato Paranaense: Você sabe quem é? Veja agora!

O Coritiba Foot Ball Club é o maior campeão da história do Campeonato Paranaense, com 39 títulos conquistados até 2025. Fundado em 1909, o Coritiba consolidou-se como uma das principais potências do futebol paranaense e brasileiro, acumulando conquistas expressivas ao longo de sua trajetória.

Camisa do Coritiba – Fonte: Instagram/@coritiba

Qual é o histórico de conquistas do Coritiba no Campeonato Paranaense?

A primeira conquista do Coritiba no Campeonato Paranaense ocorreu em 1916. Desde então, o clube teve períodos de domínio significativo na competição, destacando-se as décadas de 1970 e 1980. Entre 1971 e 1976, o Coritiba estabeleceu a maior sequência de títulos consecutivos na história do campeonato, conquistando o hexacampeonato.

Quais são os principais rivais e seus títulos no Campeonato Paranaense?

Além do Coritiba, outros clubes tradicionais do Paraná também possuem um histórico relevante no Campeonato Paranaense:

Club Athletico Paranaense : 28 títulos.

: 28 títulos. Ferroviário : 8 títulos.

: 8 títulos. Britânia : 7 títulos.

: 7 títulos. Paraná Clube: 7 títulos.

Qual é a importância do Campeonato Paranaense no cenário nacional?

O Campeonato Paranaense é uma das competições estaduais mais tradicionais do Brasil, servindo como palco para a revelação de talentos e preparação dos clubes para torneios nacionais e internacionais. A hegemonia do Coritiba na competição reflete sua consistência e relevância no futebol brasileiro.

