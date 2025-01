Quem é Matheus Alves, promessa do São Paulo

Dias depois de vencer o Corinthians, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (de Brasília). O Tricolor visita a Portuguesa, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, no Mercado Livre Arena Pacaembu.

O palco será o mesmo que a equipe de base foi campeã da Copinha, no último sábado, 25, em mais um Majestoso. E dias depois do título, um destaque da campanha deve voltar ao gramado do estádio, mas agora pelo time principal.

Matheus Alves, camisa 10 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, agradou Luis Zubeldía e é cotado para ser titular contra a Lusa. Caso isso ocorra, esse será a primeira vez que ele inicia uma partida pelos profissionais, tendo em vista que em sua estreia, no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi a campo apenas aos 23 minutos da etapa final.

Quem é Matheus Alves

Da geração 2005, o jogador do Tricolor é natural de São Vicente, cidade do litoral paulista. Desde a infância, esteve ligado ao esporte, mas com os primeiros passos no futsal.

Matheus Alves começou no Tumiaru, de sua cidade natal, antes de passar a jogar no Portuários, de Santos. Destaque na equipe, chegou a ser campeão da Copa TV Tribuna, tradicional na região.

Ele chamou a atenção do Santos e passou a integrar o time de futsal do Peixe. No entanto, em sua transição para o campo, não teve sucesso imediato e acabou dispensado.

In the park or in the Copinha final … Matheus Alves plays the same way ⚽️ pic.twitter.com/6Aw5eNcGnv https://t.co/cOeB0ZrPJ2 — The Next Wave (@_TheNextWave_) January 25, 2025

Porém, aos 11 anos, sua saída do Alvinegro abriu as portas para o São Paulo. Assim, desde 2016 nos tricampeões mundiais, Matheus passou por todas as categorias de base de Cotia.

Meia de refino técnico, se destaca também pela personalidade. Na final da Copinha, com o placar ainda empatado, os traços dessas características ficaram evidentes quando tentou dois chapéus consecutivos.

Matheus Alves tem 11 gols e 17 assistências em 57 partidas pelo sub-20 do São Paulo. Agora, promovido para o elenco principal, está perto de renovar o contrato com o Tricolor, já que seu atual vínculo chega ao fim em 1º de janeiro de 2026.