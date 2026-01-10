A expectativa era de festa no Mineirão. Com a estreia do técnico Tite e a empolgação da torcida pelo anúncio da contratação de Gerson, o Cruzeiro entrou em campo neste sábado, 10, buscando iniciar o Campeonato Mineiro com o pé direito. No entanto, o Pouso Alegre não se intimidou com o cenário, aproveitou as falhas do adversário e foi cirúrgico para vencer por 2 a 1. Alexandre Pena e Gabriel Tota marcaram para os visitantes, enquanto Kauã Prates descontou para a Raposa no apagar das luzes.

Início surpreendente e bloqueio criativo

O jogo mal havia começado quando o roteiro da partida sofreu uma reviravolta drástica. Logo aos 6 minutos, o Pouso Alegre jogou um balde de água fria na torcida celeste. Alexandre Pena recebeu na frente da área, ajeitou e soltou uma bomba de perna esquerda, acertando a gaveta do goleiro Otávio. Um golaço que condicionou a postura das duas equipes pelo resto da primeira etapa.

Atrás no placar, o Cruzeiro tentou assumir o controle, trocando passes e buscando espaços, mas esbarrou em uma defesa bem postada e na própria falta de inspiração. Apesar de ter mais posse e rondar a área adversária, a Raposa viu o goleiro Anderson trabalhar bem, especialmente em chutes de Kauã Moraes e Rayan Lelis. O time visitante, por sua vez, manteve-se perigoso nos contra-ataques, explorando a ansiedade dos donos da casa.

Falha individual define o resultado

Na volta para o segundo tempo, Tite tentou mexer na equipe para buscar a reação, mas um erro individual custou caro. Aos 10 minutos da etapa final, o Cruzeiro saiu jogando errado com Murilo Rhikman. Atento, Gabriel Tota interceptou o passe, percebeu o goleiro adiantado e finalizou com precisão no canto alto, ampliando a vantagem para 2 a 0.