Em um confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes neste início de temporada, a Ponte Preta recebe o São Bernardo nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30 (horário de Brasília).

O duelo coloca frente a frente times em momentos distintos: os donos da casa vivem uma situação dramática e buscam os primeiros pontos para fugir da crise, enquanto os visitantes tentam se consolidar na zona de classificação para a próxima fase.

Macaca pressionada e em busca de reação

O sinal de alerta está ligado no Majestoso. A Ponte Preta vive um início de estadual preocupante, ocupando a 16ª colocação na tabela geral. Com uma campanha de três derrotas em três jogos, a equipe campineira ainda não somou pontos e encara o duelo como uma verdadeira final antecipada.

Em uma competição de tiro curto, a urgência é máxima para se afastar da zona de rebaixamento, visto que os dois piores colocados na classificação geral cairão para a Série A2. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica é imensa, e a vitória em casa é fundamental para trazer tranquilidade e iniciar uma reação imediata com o apoio da torcida.

São Bernardo mira o G-8

Do outro lado, o São Bernardo vive um cenário de maior estabilidade. O Tigre do ABC ocupa a 5ª posição com 4 pontos conquistados, fruto de uma campanha equilibrada com uma vitória, um empate e uma derrota. O objetivo do time é se manter firme na zona de classificação para as quartas de final, que abrange os oito melhores da tabela.

Pontuar fora de casa contra um adversário pressionado é visto como um passo estratégico. A expectativa é que a equipe explore o nervosismo da Ponte Preta, buscando os contra-ataques para surpreender em Campinas e continuar sua campanha sólida no estadual.

Onde assistir a Ponte Preta x São Bernardo

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo importante do Paulistão, a transmissão será realizada por múltiplas plataformas. O jogo estará disponível na CazéTV (YouTube), no serviço de streaming Max (anteriormente HBO Max) e pelo Paulistão Play.