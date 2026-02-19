A fase decisiva do Campeonato Paulista começa com promessa de grandes emoções. Neste sábado, 21, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Capivariano, em duelo válido pelas quartas de final da competição. A partida decisiva acontece na Arena Barueri, com a bola rolando a partir das 20h30 (de Brasília).

Cenário do confronto

O embate coloca frente a frente duas equipes em situações distintas. Para o Palmeiras, a partida é a confirmação do favoritismo construído ao longo de uma sólida primeira fase, na qual terminou com a segunda melhor campanha geral.

Atuando em Barueri, onde tem mandado seus jogos, a equipe tem a obrigação de avançar e seguir na luta pelo título. A expectativa é de controle das ações ofensivas por parte do Alviverde, que conta com um elenco tecnicamente superior.

Para o Capivariano, o jogo já é histórico. Vindo da Série A2, o time fez uma campanha consistente e garantiu a classificação para o mata-mata pela primeira vez. Considerada a grande surpresa desta fase, a equipe joga sem a pressão do resultado, buscando explorar contra-ataques e uma forte contenção defensiva.

Verdão aposta na força do elenco

O time comandado por Abel Ferreira chega para esta decisão após garantir a 2ª colocação geral com 16 pontos, somando cinco vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Jogando sob seus domínios, o Alviverde busca impor seu ritmo para avançar às semifinais, confiando na vasta experiência de seu treinador em jogos eliminatórios para evitar surpresas.

Capivariano sonha com a classificação

Do outro lado, o Capivariano chega como o desafiante. A equipe dirigida pelo técnico Elio Sizenando fez uma primeira fase segura, terminando na 7ª posição com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e três derrotas). Ciente da dificuldade de enfrentar um dos gigantes do estado, o time do interior aposta na organização tática e na motivação de seus atletas. O treinador classificou a campanha como “sensacional” e vê o duelo como uma vitrine para o elenco.

Onde assistir e regulamento

Este é um confronto de vida ou morte no estadual: quem vencer avança à semifinal. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A partida terá transmissão na TV aberta pela Record TV, no YouTube pela CazéTV, e via streaming pelas plataformas Max e HBO Max.