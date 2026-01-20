Oscar anunciou em dezembro do ano passado que não voltaria a jogar futebol profissional. O meia de 34 anos teve um mal súbito um mês antes de sua decisão e foi diagnosticado com síncope vasovagal, um desmaio causado pela queda da pressão arterial e de frequência cardíaca. Na reapresentação do elenco do São Paulo em janeiro deste ano, contudo, o jogador não compareceu.

Em meio a dúvidas e incertezas, a ESPN apurou que Oscar discute a rescisão de seu contrato com o São Paulo. O vínculo do jogador com o clube iria até o fim de 2027. Ainda segundo a apuração, a expectativa é de que o meia só irá anunciar sua aposentadoria após a oficialização do acordo com o Tricolor Paulista.

O São Paulo estuda manter Oscar dentro do clube. De acordo com a apuração, o time faria isso por meio de um projeto para que o meia trabalhe nos bastidores do Tricolor.

Oscar chegou no São Paulo no início de 2025 para sua segunda passagem, após deixar o Shanghai Port, da China. Pelo Tricolor Paulista, o meia disputou 21 jogos, com dois gols e cinco assistências. Em sua primeira passagem, atuou em 14 partidas, deu três assistências e conquistou o Brasileirão de 2008.

Números de Oscar ao longo de sua carreira