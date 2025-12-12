O meia-atacante Oscar, do São Paulo, deve mesmo anunciar a sua aposentadoria do futebol. Segundo informações da ESPN, o jogador já comunicou a pessoas próximas que encerrará a carreira como atleta profissional. Ele foi diagnosticado em novembro com uma síncope vasovagal, a perda transitória de consciência provocada pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.

O clube ainda deve ter uma reunião com o camisa 8 para entender o cenário sobre o seu futuro e oficializar a decisão. O contrato de Oscar tem duração até o fim de 2027 e a tendência é a rescisão amigável de seu vínculo.

Oscar chegou a ficar internado no Hospital Israelita Albert Einstein após passar mal durante exames físicos, no CT do clube. O meio-campista teve um quadro de arritmia, desmaiou e, com consciência rapidamente retomada, foi encaminhado para a unidade hospitalar em ambulância.

O atleta chegou a ser encaminhado à UTI e foi submetido a uma série de avaliações. Entre elas, o jogador passou cateterismo diagnóstico, ressonância magnética e testes voltados ao funcionamento autonômico do sistema cardiovascular.

A investigação confirmou um quadro de síncope vasovagal, condição relacionada à queda abrupta da pressão arterial e da frequência cardíaca, com perda momentânea de consciência.

Segundo pessoas que acompanham o cotidiano do clube, o meia de 34 anos já havia tido alterações detectadas quando realizou exames para monitorar lesão na coluna. No entanto, um laudo médico permitia seu retorno às atividades.

O meia estava fora de ação desde julho, em vitória do Tricolor contra o Corinthians, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando deixou o campo após uma queda, com fratura dos processos transversos das vértebras lombares L1, L2 e L3.

Ele chegou a evoluir no tratamento da lesão em alguns momentos, mas sofreu com problemas musculares, antes de ter o problema cardíaco divulgado pelo clube.