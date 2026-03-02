O Palmeiras superou o São Paulo no clássico do último domingo, 1, e confirmou mais uma vez a classificação para a grande final do Campeonato Paulista. Em busca do 27º título estadual, o Verdão vai disputar a final pela 7ª vez consecutiva, próximo do recorde do Paulistão estabelecido pelo Santos na década passada.

Está será a 7ª final seguida de Paulistão para o Palmeiras, que iniciou uma hegemonia estadual desde 2020. A marca só não é maior que a sequência do Santos, entre 2009 e 2016, quando o alvinegro foi campeão 5 vezes e amargou três vices. Curiosamente, o desempenho é semelhante. O Verdão, se confirmar o campeonato contra o Novorizontino, também alcançará a marca de 5 títulos na época.

O período de análise considera apenas formatos do Paulistão com finalíssimas. Na época de pontos corridos, por exemplo, o Santos de Pelé ficou entre campeão e vice-campeão 8 vezes – entre 1955 e 1962. Além disso, o Paulistano também teve desempenho semelhante entre 1916 e 1921, sendo até hoje o único tetracampeão do estado.

Desde 2020 jogando as finais do Paulistão, o Palmeiras iniciou a sequência com o título conquistado sob comando de Vanderlei Luxemburgo – o técnico com mais títulos do estadual (9x). Na sequência, Abel Ferreira assumiu e desde então nunca deixou de participar de uma decisão do campeonato. São 3 títulos e dois vices para o português.

Times com mais finais consecutivas do Paulistão

Santos (2009 – 2016)

8 finais consecutivas

5 títulos

3 vices

Palmeiras (2020 – 2026)

7 finais consecutivas

4 títulos

2 vices

1 em disputa

Marca histórica contra o São Paulo