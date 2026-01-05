O Campeonato Carioca 2026 tem transmissão exclusiva do Grupo Globo. As partidas do campeonato que começa em 11 de janeiro e vai até 8 de março serão transmitidas na TV aberta, no Sportv (fechada), GETV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

A TV Globo e a GE TV transmitirão um jogo por rodada. O Sportv ficará com dois jogos. Já o Premiere terá toda a competição. Anteriormente, os direitos eram divididos com a Band, que preferiu ficar de fora da transmissão da competição.

O contrato do Grupo Globo com a Ferj é válido por três anos.

Na abertura da competição, reduzida pelo novo calendário do futebol brasileiro, o atual campeão Flamengo encara a Portuguesa no domingo, 11, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 5ª rodada. O Rubro-negro atuará com a equipe sub-20 em virtude das sucessivas disputas do profissional do ano passado, vice-campeão mundial em 17 de dezembro.