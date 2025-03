Onde assistir à América-RN x Náutico pela Copa do Nordeste

O Náutico e o América-RN se enfrentam em um confronto importante pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para esta terça-feira, 17 de março de 2025, às 19h, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere e pela ESPN, oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar cada lance deste embate.

O Náutico, atualmente na sexta posição do Grupo B, busca uma vitória crucial para entrar na zona de classificação. Com cinco pontos acumulados em cinco jogos, a equipe pernambucana precisa superar a ausência do volante Auremir, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate contra o Sampaio Corrêa. A equipe tem uma vitória, dois empates e duas derrotas até o momento.

Camisa do América-RN – Fonte: Instagram/@americafcnatal

Como está o América-RN na competição?

O América-RN chega para este confronto ocupando a quarta posição, com sete pontos, igualando-se ao Bahia e ao Ceará, que estão em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na última rodada, o América-RN sofreu uma derrota apertada para o Ceará por 1 a 0, o que torna a vitória contra o Náutico ainda mais importante para manter suas aspirações de classificação.

Qual é o histórico de confrontos entre Náutico e América-RN?

Historicamente, o Náutico leva vantagem nos confrontos diretos contra o América-RN. A equipe pernambucana tem mostrado um desempenho consistente quando joga em casa, o que pode ser um fator decisivo neste próximo encontro. No entanto, o América-RN está determinado a mudar esse retrospecto e buscar um resultado positivo em Recife.

Onde assistir ao jogo entre Náutico e América-RN?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através do Premiere, serviço de pay-per-view, e da ESPN, canal fechado. Essas plataformas garantem uma cobertura completa, com análises e comentários em tempo real, proporcionando uma experiência imersiva para os fãs do futebol nordestino.

Com ambos os times em busca de pontos valiosos, o confronto entre Náutico e América-RN promete ser emocionante. A expectativa é de um jogo disputado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final. Acompanhar a partida ao vivo será essencial para os torcedores que desejam ver suas equipes avançarem na competição.

