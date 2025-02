Novorizontino x Santos: onde assistir ao jogo pelo Paulista

O retorno de Neymar ao Santos trouxe esperanças renovadas, mas o recente empate com o Botafogo-SP mostrou que ainda há obstáculos a superar. No confronto deste domingo (9), previsto para a 8ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos busca se reerguer diante do Novorizontino. Atualmente, a equipe santista ocupa o segundo lugar no Grupo B, com 8 pontos, seguindo de perto o Guarani, que lidera com 10 pontos. Portuguesa e Red Bull Bragantino seguem na cola, esperando por qualquer tropeço santista para avançar na classificação.

Já o Novorizontino encontra-se confortavelmente no Grupo C, na segunda posição com 10 pontos, embora tenha jogado duas vezes a mais que o São Paulo, líder com 13 pontos. A disputa será no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 16h (de Brasília), com transmissão exclusiva via Paulistão+.

Classificação fornecida por Sofascore

Onde assistir ao Jogo?

Os torcedores que desejarem acompanhar Novorizontino contra Santos poderão assistir via Paulistão+, acessível através de plataformas como UOL Play, Zapping e Nosso Futebol+. Este serviço oferece a transmissão ao vivo e exclusiva do confronto programado para 09/02.

Espera-se estádio lotado, com capacidade para 14.096 espectadores, refletindo a animação dos torcedores por este duelo crítico no campeonato.

Desfalques e destaques na partida

Para o Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista contará com o retorno de Waguinho, após suspensão, mas ainda terá que lidar com a ausência de Vitinho, que segue lesionado. Além disso, Lucca, Igor Formiga e Óscar Ruíz estão em processo de recuperação física.

No Santos, sob a liderança de Pedro Caixinha, a equipe terá que se ajustar sem o lateral Gonzalo Escobar, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Vinícius está fora devido a um entorse. Contudo, Zé Ivaldo está de volta após suspensão, fortalecendo a defesa. A presença de Neymar, mesmo que no banco, oferece uma alternativa valiosa para conquistar a vitória.

Perspectivas no campeonato

Com Neymar no elenco, o Santos visa aprimorar seu desempenho nas próximas etapas do Campeonato Paulista. Há grande expectativa dos torcedores pela evolução do time, com especial atenção ao desenvolvimento e entrosamento dos jovens talentos. O jogo contra o Novorizontino é visto como crucial para as ambições do Santos na competição.

Neste contexto, onde cada partida pode ser decisiva, o duelo entre Novorizontino e Santos ganha destaque não apenas pelo retorno de Neymar, mas também pela sua importância na tabela classificatória.