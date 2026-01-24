Neste domingo, 25, o estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, será palco do confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2026. O Novorizontino recebe o Botafogo-SP às 18h30 (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com realidades distintas na competição.

Tigre do Vale em alta

O Novorizontino chega para o duelo vivendo um momento de grande confiança. Ocupando a 2ª colocação na tabela com 9 pontos, fruto de três vitórias e apenas uma derrota, o Tigre do Vale se consolidou como uma das forças deste início de estadual. A equipe vem de uma atuação de gala na rodada anterior, quando goleou o Palmeiras por 4 a 0, resultado que elevou o moral do elenco.

Jogando em seus domínios, o objetivo é manter o ímpeto ofensivo e a consistência tática para somar mais três pontos. Uma vitória é fundamental para que o time siga na briga pela liderança e encaminhe sua classificação para a fase de mata-mata.

Pantera busca reação

Do outro lado, o Botafogo-SP entra em campo pressionado e em busca de estabilidade. Na 10ª colocação com 5 pontos, a equipe de Ribeirão Preto tem oscilado na competição, somando até aqui uma vitória, dois empates e uma derrota.

Para a Pantera, o desafio é duplo: corrigir as falhas defensivas e superar um adversário que vive excelente fase. Pontuar fora de casa é crucial para se afastar da parte inferior da tabela e manter vivas as esperanças de classificação às quartas de final.

Onde assistir a Novorizontino x Botafogo-SP

A partida promete ser disputada, com os donos da casa tentando impor o ritmo e os visitantes explorando os contra-ataques. O torcedor que quiser acompanhar o jogo, poderá assistir no serviço de streaming HBO Max.