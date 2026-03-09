A Federação Paulista de Futebol, em conjunto com a 7K Bet, patrocinadora do torneio, irá entregar nesta segunda-feira, 9, um prêmio especial para o jogador que for eleito o craque do Paulistão Casas Bahia 2026. Trata-se de um anel de ouro, com diamantes, safiras e rubis.

A entrega da joia é uma ação inédita que visa parabenizar o craque da competição e ocorrerá durante a festa da FPF, que celebra mais uma edição da principal competição estadual do país.

Entre os detalhes especiais do presente estão as escritas de “CRAQUE” e o nome da patrocinadora, além de um desenho da taça do Paulistão Casas Bahia 2026 . Detalhes nas cores vermelho e azul também decoram a joia. Além do prêmio que será entregue para o melhor jogador do torneio, a 7K Bet foi a responsável pelo troféu de “Craque do Jogo” ao longo de todas as partidas das edições de 2025 e 2026.

“É uma grande satisfação patrocinar o Paulistão, torneio reconhecido como o principal campeonato estadual do país. O anel inédito que será entregue para o melhor da competição e o troféu que presenteamos o melhor jogador de cada partida são ações que pensamos com objetivo de valorizar aqueles atletas que se destacaram dentro de campo, reforçando a conexão da nossa marca com o futebol paulista”, destaca Marco Tulio Oliveira, CEO da Ana Gaming, holding que gere as marcas 7K Bet, Cassino Bet e Vera Bet.

Na partida de volta da final do Campeonato Paulista, o atacante Vitor Roque, herói do título do Palmeiras, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. No duelo de ida, o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, que defendeu o pênalti de Robson, recebeu o troféu, que passou por uma mudança no design nesta reta final da competição.