O sonho do título inédito está mais vivo do que nunca para o Novorizontino. Em uma noite de muita tensão e estratégia no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Tigre do Vale fez valer o fator casa, venceu o Corinthians por 1 a 0 e carimbou seu passaporte para a grande decisão do Campeonato Paulista de 2026. O lateral Mayk foi o herói do jogo ao marcar o único gol da partida, enquanto o goleiro Jordi garantiu o resultado com defesas cruciais.
O Novorizontino agora espera o adversário de Palmeiras x São Paulo, que se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30, na Arena Barueri. As finais estão marcadas para a próxima quarta-feira e o próximo domingo.
A primeira etapa foi marcada por um intenso estudo entre as duas equipes. O Corinthians, comandado por Dorival Júnior, tentou controlar a posse de bola no meio-campo, mas encontrou um Novorizontino extremamente bem postado defensivamente e perigoso nos contra-ataques. O time da casa assustou primeiro com Matheus Bianqui, que cabeceou com perigo aos 16 minutos.
A resposta corintiana veio na base da individualidade. Aos 31 minutos, André fez boa jogada individual, cortou para o meio e soltou uma bomba, obrigando o goleiro Jordi a operar um milagre e espalmar para escanteio, mantendo o placar zerado até o intervalo.
O golpe fatal do Tigre
No segundo tempo, o jogo ganhou contornos mais dramáticos. O Corinthians tentou pressionar com chutes de fora da área de Memphis Depay e Matheuzinho, mas faltava pontaria. O Novorizontino, paciente, aguardou o momento certo para ferir o adversário. E ele veio aos 74 minutos.
Em uma descida rápida pela direita, o atacante Robson fez um cruzamento preciso para a pequena área. O lateral Mayk apareceu como elemento surpresa nas costas da defesa alvinegra e tocou para o fundo das redes, explodindo o Jorjão em festa e abrindo o placar para os donos da casa.
Paredão Jordi segura a pressão final
Em desvantagem, o Corinthians se lançou desesperadamente ao ataque nos minutos finais, promovendo as entradas de Pedro Raul, Carrillo e Dieguinho. O time visitante tentou na base do “abafa”, mas esbarrou na solidez defensiva do Tigre e na inspiração de seu goleiro.
Já nos acréscimos, aos 50 minutos da etapa final, Dieguinho recebeu na direita e soltou um chute forte, que tinha endereço certo. Novamente, Jordi apareceu para fazer uma defesa espetacular e assegurar a classificação histórica.
Com a vitória, o Novorizontino aguarda agora o vencedor do clássico entre Palmeiras e São Paulo para conhecer seu adversário na grande final do Paulistão 2026.