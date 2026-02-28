O sonho do título inédito está mais vivo do que nunca para o Novorizontino. Em uma noite de muita tensão e estratégia no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Tigre do Vale fez valer o fator casa, venceu o Corinthians por 1 a 0 e carimbou seu passaporte para a grande decisão do Campeonato Paulista de 2026. O lateral Mayk foi o herói do jogo ao marcar o único gol da partida, enquanto o goleiro Jordi garantiu o resultado com defesas cruciais.

O Novorizontino agora espera o adversário de Palmeiras x São Paulo, que se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30, na Arena Barueri. As finais estão marcadas para a próxima quarta-feira e o próximo domingo.

 

