A quarta rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Campeonato Carioca de 2026, se encerra com um confronto equilibrado na noite desta segunda-feira, 26 de janeiro. O Nova Iguaçu recebe o Volta Redonda no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, na Baixada Fluminense. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Cenário e busca por reabilitação

O duelo põe frente a frente duas das forças mais tradicionais do Rio de Janeiro fora do grupo dos quatro grandes. Ambas as equipes entram em campo buscando recuperação após resultados adversos contra times de maior investimento na rodada anterior.

O Nova Iguaçu, que soma 4 pontos e ocupa a quarta posição do Grupo B, vem de uma derrota para o Fluminense em um jogo movimentado. Jogando em casa, a equipe da Baixada tenta impor seu ritmo para somar pontos cruciais na briga por uma vaga nas fases finais da competição.

Do outro lado, o Volta Redonda defende uma campanha consistente. Antes do início da rodada, o “Voltaço” liderava o Grupo A com 6 pontos, apoiado em uma defesa sólida que sofreu apenas um gol em três partidas. O time da Cidade do Aço tenta voltar a vencer após ser superado pelo Botafogo em seu último compromisso.

Onde assistir a Nova Iguaçu x Volta Redonda

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada via sistema pay-per-view e streaming. O canal Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país. Além disso, o jogo estará disponível na plataforma Globoplay, para assinantes do pacote de canais esportivos.