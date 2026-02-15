O clima de decisão toma conta do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 16. O Fluminense recebe o Bangu no Maracanã, às 18h (de Brasília), em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca de 2026. Em jogo único e eliminatório, as equipes buscam a sobrevivência na competição estadual.
Tricolor busca confirmar favoritismo
O Fluminense chega às quartas de final com status de favorito, credenciado pela conquista da Taça Guanabara, troféu simbólico entregue ao time de melhor campanha na fase de grupos. Essa performance garante ao Tricolor a vantagem de atuar em seus domínios, contando com o apoio da torcida.
Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, a equipe das Laranjeiras tenta evitar surpresas, visto que o regulamento de partida única elimina vantagens em caso de empate, forçando a decisão por pênaltis. O objetivo é manter a consistência tática para avançar às semifinais.
Bangu aposta na superação
Do outro lado, o Bangu entra na fase decisiva com a missão de surpreender. O clube viveu uma montanha-russa recente: foi rebaixado no início de 2025, mas garantiu o retorno imediato à elite ao sagrar-se campeão da Série A2 no mesmo ano. Agora, consolidado novamente na primeira divisão, o Alvirrubro fez uma campanha de recuperação para chegar ao mata-mata.
Treinado por Flávio Tinoco, o time da Zona Oeste sabe da dificuldade de enfrentar um dos gigantes do futebol brasileiro no Maracanã. A estratégia deve focar na organização defensiva e nos contra-ataques, utilizando a ausência de pressão como uma arma psicológica para tentar desestabilizar os donos da casa.
Onde assistir ao duelo
Para o torcedor que deseja acompanhar a decisão, a partida terá ampla cobertura. O confronto será transmitido na TV fechada pelo canal SporTV, além da opção via pay-per-view no Premiere. O Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo, também exibirá o sinal dos canais para assinantes.