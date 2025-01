Noroeste x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir

Neste sábado, 18, o Palmeiras medirá forças com o Noroeste pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O confronto ocorrerá no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e é cercado por grande expectativa das torcidas. Ambos os times vêm de vitórias na estreia, prometendo um jogo emocionante.

O Noroeste, conhecido como Norusca por seus fãs, retorna à elite do futebol paulista e celebra essa ocasião com a reinauguração de seu estádio. O apoio da torcida será crucial, pois a equipe enfrentará um dos gigantes do futebol nacional. O técnico Paulo Comelli deve adotar uma estratégia defensiva, mas espera um bom desempenho.

Desfalques e Preparativos: Como Chegam as Equipes?

Na preparação para o duelo, os treinadores fazem ajustes estratégicos necessários. Após uma vitória animadora sobre o Velo Clube, o Noroeste busca manter a mesma atitude e estratégia. Já o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, realizou uma rotação no elenco na partida anterior, poupando jogadores importantes como Gustavo Gómez e Raphael Veiga.

Contra o Noroeste, o Verdão deverá contar com o retorno desses jogadores. No entanto, alguns atletas como Paulinho, Piquerez e Bruno Rodrigues permanecem indisponíveis, e Zé Rafael é dúvida para o confronto.

Onde Assistir ao Confronto entre Noroeste e Palmeiras?

Os torcedores que não puderem comparecer ao Estádio Alfredo de Castilho podem assistir ao embate entre Noroeste e Palmeiras via CazéTV, no YouTube. A transmissão ao vivo está programada para começar às 18h30 (horário de Brasília), permitindo que todos acompanhem a emoção do Campeonato Paulista.

Qual é a Importância Dessa Partida para as Equipes?

Para o Noroeste, a reinauguração do estádio e o duelo em casa contra o Palmeiras representam um momento significativo. A equipe busca se consolidar na primeira divisão do futebol paulista, e vencer um adversário de peso seria um grande impulso moral.

Felipe Alves; Rodolfo, Luizão, Maycon, Cicinho, Miraíma, Denner, Jesus, Felipe, Carlão, Lopes.

Por sua vez, o Palmeiras quer afirmar seu favoritismo no Campeonato Paulista, iniciando a temporada com uma sequência de vitórias. Com grandes nomes no elenco e a direção estratégica de Abel Ferreira, o time deseja conquistar o título estadual.

Lomba (Weverton); Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López.

Com desfalques importantes de ambos os lados, o jogo promete ser equilibrado e intenso, exigindo das equipes suas melhores estratégias e jogadores disponíveis para conquistar os três pontos. Este confronto vai além da pontuação, envolvendo também a definição de estratégias e a reafirmação das equipes no cenário estadual.