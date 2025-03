Memphis x Neymar: quem jogou mais no Paulistão 2025?

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, 9, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O clássico, que definirá o primeiro finalista do Paulistão 2025, também carrega o peso de um encontro entre duas estrelas mundiais: Memphis Depay e Neymar.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Amigos fora de campo, os jogadores são atrações globais do estaduais e têm sete encontros posteriores, sendo seis deles em partidas Lyon x PSG e uma em Corinthians x Santos pela fase inicial do estadual. O holandês se saiu melhor na última e agora tem dois êxitos nos confrontos, enquanto o brasileiro já saiu vitorioso quatro vezes – além de um empate ter ocorrido.

Toda a amizade, no entanto, deve ficar fora do campo, como ambos já deixaram claro. Apesar de comemorações homenegeando o outro, os camisas 10 protagonizaram momento de “provocações” durante o draft da Kings League Brasil.

Publicidade

Na ocasião, enquanto Neymar respondia em tom de humor ao cantor MC Hariel (corinthiano e companheiro musical de Memphis), o santista disse para o funkeiro torcer “para não ter Corinthians e Santos no Paulista”. Na plateia, Depay levantou e gritou “Vai, Corinthians”, arrancando gritos e risos do público presente.

O holandês entra pressionado depois da derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida da terceira fase preliminar da Copam Libertadores, enquanto Neymar desfruta de sua melhor fase em muitos anos.

Os números de Memphis e Neymar

Dentro de campo, Memphis e Neymar têm entregado estatísticas positivas, ainda que estejam longe de seus auges da carreira. Aos 31 anos, o jogador do Timão tem nove jogos e 564 minutos no Paulistão, enquanto o brasileiro do Peixe, aos 33 anos, fez sete partidas e somou 508 minutos.

Publicidade

Porém, em participações diretas, a vantagem é do jogador do Santos, com três bolas na rede e três assistências, precisando de 85 minutos para participar de um gol. Do outro lado, o camisa 10 corinthiano tem dois tentos e três assistências, o que representa uma participação a cada 113 minutos em campo.

Ainda assim, outras estatísticas ofensivas mostram bastante equilíbrio na comparação. Enquanto Memphis leva vantagem em chutes certos, com média de 1,6 por jogo, o ídolo santista parece mais contido, com 0,8 tentativas na direção da meta de média, segundo o Sofascore.

Do mesmo modo, Neymar fica na frente na taxa de conversão, com 17,6% de suas finalizações terminando em gol, contra 8,3% do adversário. O mesmo vale para as faltas cobradas: enquanto o atleta do Santos tem um gol em cinco tentativas, o do Corinthians errou todas as três que arriscou.

Ponto central do jogo do Peixe, o Menino da Vila, mesmo com menos jogos, se destaca em quantidade de dribles certos (15 a 12), passes certos no terço final de campo (108 a 71) e passes para finalização (21 a 16). As muitas ações com a bola naturalmente também culminam em mais faltas sofridas: 24 a 6.

Entretanto, Memphis parece mais assertivo do que, em geral. O holandês tem 63,1% dos dribles certos, 51,5% de aproveitamento nos duelos e média de 11,7 posses de bola perdidas por partida, já Neymar acertou 35,7% dos dribles, teve 42,2% de aproveitamento nos duelos e perdeu a posse em média 17,8 vezes.

Sem bola, os números do craque do Timão também chamam mais a atenção. Muitas vezes mais à frente nos momentos sem bola, ele tem 12 ações defensivas, enquanto o atleta do Alvinegro Praiano, que ocupa setor parecido em situação defensiva, realizou seis.

Compare as estatísticas

Fonte: Sofascore

Memphis – Corinthians

9 jogos (564 minutos)

2 gols

282 minutos para marcar gol

14 chutes certos (1,6 por jogo)

5 chances claras perdidas

8,3% de conversão nos chutes

0/3 em faltas

0 pênalti sofrido

12 dribles certos (63,1% de aproveitamento) (1,3 por jogo)

5 grandes chances criadas (0,55 por jogo)

71 passes certos no terço final (7,8 por jogo)

16 passes para finalizar (1,7 por jogo)

3 assistências

188 minutos para assistir

5 participações em gols (G+A)

113 minutos para participar

79% de acerto nos passes

106 posses de bola perdidas (11,7 por jogo)

6 faltas sofridas (0,66 por jogo)

33 duelos ganhos (51,5% de aproveitamento) (3,6 por jogo)

12 ações defensivas (1,3 por jogo)

Neymar – Santos

7 jogos (508 minutos)

3 gols

169 minutos para marcar gol

6 chutes certos (0,85 por jogo)

0 chances claras perdidas

17,6% de conversão nos chutes

1/5 em faltas

1 pênalti sofrido

15 dribles certos (35,7% de aproveitamento) (2,1 por jogo)

5 grandes chances criadas (0,7 por jogo)

108 passes certos no terço final (15,4 por jogo)

21 passes para finalizar (3 por jogo)

3 assistências

169 minutos para assistir

6 participações em gols (G+A)

85 minutos para participar

83,6% de acerto nos passes

125 posses de bola perdidas (17,8 por jogo)

24 faltas sofridas (3,4 por jogo)

41 duelos ganhos (42,2% de aproveitamento) (5,8 por jogo)

6 ações defensivas (0,85 por jogo)

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.