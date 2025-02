Memphis, à vontade com camisa 10, ofusca Neymar na vitória do Corinthians

Memphis Depay pisou nesta quarta-feira, 12, no gramado da Neo Química Arena, pela primeira vez com o 10 às costas. Das arquibancadas, recebeu um mosaico e uma faixa com o número atualizado. A sintonia entre o meia-atacante e a torcida estava só começando. O meia-atacante foi fundamental na vitória do Corinthians sobre o Santos (2 a 1), pela 9ª rodada do Paulistão 2025 e, de quebra, ainda ofuscou o amigo Neymar.

O agora camisa 10 discutiu com os adversários — os desentendimentos com os defensores Zé Ivaldo e João Basso foram intensos — brigou pela bola, driblou e deu uma assistência para Yuri Alberto marcar o segundo gol. Amigo desde os tempos em que atuavam no futebol francês, Memphis e Neymar se cumprimentaram cordialmente antes da partida e ainda trocaram algumas palavras com a bola rolando.

Mosaico especial para o agora camisa 🔟 Memphis Depay pic.twitter.com/bGKTK0DiFb — André Avelar (@andreavelar_) February 13, 2025

Memphis camisa 10

Uma cláusula no contrato permitiu que Memphis, antigo camisa 94, em alusão ao ano que nasceu, tomasse a camisa 10 de Rodrigo Garro. O argentino tentou internamente manter a icônica numeração, reclamou publicamente diante dos microfones e, no final, aceitou a festa pela 8. Memphis chegou ao Corinthians em setembro do ano passado. Até agora, são 21 partidas e oito gols marcados.

A história corintiana mostra o peso da camisa 10 na equipe. Os ex-jogadores Zenon, Neto e Edílson estiveram no gramado antes do início do jogo para saudar a torcida e também festejar o novo número de Memphis. Deives, craque do futsal corintiano, também esteve presente.

Memphis x Neymar

No segundo tempo, Memphis caiu de rendimento e foi substituído aos 35 minutos, para a entrada de Romero. A torcida, mais uma vez, reverenciou o holandês, que retribuiu o carinho. Neymar, encaixotado entre os marcadores corintianos, havia deixado a partida aos 23 minutos da etapa final, para a entrada de Gabriel Bontempo. Se a torcida aplaudiu Memphis, vaiou Neymar no recorde de público total na arena: 48.169 torcedores (47.695 pagantes).

Nos tempos de Ligue1, Memphis e Neymar se enfrentaram em cinco oportunidades por Lyon e PSG entre a temporada 2017/2018 e 2020/2021. Nas primeiras quatro partidas, o time da capital levou a melhor (2 a 0, 5 a 0, 1 a 0, 6 e 5 nos pênaltis). No último confronto, o Lyon enfim levou a melhor (1 a 0). Os números são do site Transfermarkt.

Já pela 10ª rodada, a Corinthians tem outro clássico pela frente. A equipe enfrenta a Portuguesa, no sábado, às 18h30, no Pacaembu. A partida marca a volta da fiel torcida corintiana ao estádio que foi sua casa durante décadas. Depois de cinco anos fechado para reformas, o antigo estádio municipal, hoje negociado para virar Mercado Livre Arena Pacaembu, será a principal casa da Lusa enquanto o Canindé passará por reformas.