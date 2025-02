A partida na quarta-feira, 12, pela 9ª rodada do Paulistão 2025, é entre Corinthians e Santos, mas o jogo reserva também um confronto especial entre Memphis Depay e Neymar. Os dois se conheceram e ficaram amigos quando atuavam no futebol francês e o brasileiro ganha de goleada no duelo.

Publicidade

Memphis e Neymar se enfrentaram em cinco oportunidades por Lyon e PSG entre a temporada 2017/2018 e 2020/2021. Nas primeiras quatro partidas, o time da capital levou a melhor (2 a 0, 5 a 0, 1 a 0, 6 e 5 nos pênaltis). No último confronto, o Lyon enfim levou a melhor (1 a 0). Os números são do site Transfermarkt.

Nesses duelos, Neymar fez dois gols e deu uma assistência. Do outro lado, Memphis passou em branco nas partidas.

Memphis marcou o seu primeiro gol na temporada na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo. Em entrevista à TNT, na Neo Química Arena, o holandês disse que espera bastante pelo confronto com o amigo.

Publicidade

“Falamos sobre isso. É algo que nós estamos ansiosos, acho que todos estão ansiosos para o próximo jogo. Estamos focados nisso porque queremos vencer. No final é um clássico e precisamos ganhar esses jogos. Claro que estou muito animado para enfrentar o Neymar, sei da qualidade dele, da importância dele para o futebol e agora novamente atuando no Brasil”, disse Memphis.

Do outro lado, pela primeira vez como titular, Neymar não conseguiu levar o Santos além do empate contra o Grêmio Novorizontino. Em suas redes sociais após a partida, foi sucinto:

“Quarta-feira tem mais”, escreveu no Instagram.

O Corinthians já está classifico para a próxima fase do Paulistão. No Grupo A, o Timão tem 22 pontos, oito a mais que o vice-líder Mirassol. Já no Grupo B, o Santos tem nove pontos, um atrás do líder Guarani.