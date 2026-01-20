A bola vai rolar para mais um capítulo decisivo do futebol estadual. Nesta quarta-feira (21), o Madureira recebe o Sampaio Corrêa-RJ no tradicional Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca de 2026, está marcada para as 17h (horário de Brasília).

Expectativa para o confronto

O início do estadual é crucial para equipes que buscam garantir calendário cheio e estabilidade. Tanto o Madureira quanto o Sampaio Corrêa-RJ entram na competição com o objetivo primário de assegurar a permanência na elite do futebol do Rio. Além disso, uma boa campanha na Taça Guanabara pode render uma vaga na Taça Rio e, consequentemente, na Copa do Brasil, torneio vital para as finanças dos clubes de menor investimento.

Após as duas primeiras rodadas, o cenário é de equilíbrio: ambos somam 3 pontos, com uma vitória e uma derrota cada. O confronto direto serve como um divisor de águas para definir quem brigará na parte de cima da tabela neste início de temporada.

Fator casa e momento dos times

Jogar em Conselheiro Galvão é a principal arma do Tricolor Suburbano. Conhecido pelo calor intenso e pelas dimensões do gramado que costumam impor dificuldades aos visitantes, o Madureira busca fazer valer o mando de campo para somar pontos preciosos e garantir tranquilidade na classificação.

Do outro lado, a equipe de Saquarema chega ao Rio de Janeiro com a missão de pontuar longe de seus domínios. O Sampaio Corrêa vem embalado por um resultado expressivo na rodada anterior — uma vitória sobre o Botafogo — e tenta manter o bom momento explorando os contra-ataques e os espaços deixados pelos donos da casa.

Onde assistir a Madureira x Sampaio Corrêa-RJ

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a transmissão ao vivo confirmada será realizada pelo Premiere (pay-per-view). A expectativa é de um jogo físico e disputado, característico das tardes de verão no Rio de Janeiro, onde a estratégia e a resistência física serão determinantes para o resultado final.