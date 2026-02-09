Na noite deste domingo, 8, o Cruzeiro venceu o América-MG por 2 a 0, no Campeonato Mineiro, com dois gols de Kaio Jorge. A vitória não apenas manteve vivo o sonho no estadual, mas fez com que a Raposa assumisse o primeiro lugar do grupo C, com 12 pontos. Além do resultado, O que chamou mais atenção no jogo, porém, foi a discussão entre Tite e Matheus Bachi, seu filho e auxiliar técnico.

Na área técnica, Matheus, visivelmente bravo, reclamava com uma decisão da arbitragem em campo. Ao ver a irritação de seu filho, Tite interveio e tentou contê-lo. O auxiliar, no entanto, empurrou o braço de seu pai e seguiu reclamando com ele.

Após a transmissão, Velloso, especialista em leitura labial, realizou a leitura da discussão entre os membros da comissão técnica do Cruzeiro.

Discussão entre Tite e Matheus Bachi

Tite – Matheus, já chega.

Matheus Bachi – É falta para nós, é falta para nós.

Tite – Não! Não!

Matheus Bachi – Calma. O que eu estou fazendo? Eu estou cobrando.

Após o final do jogo, Tite foi questionado na coletiva de imprensa sobre a origem da discussão e o que aconteceu entre ele e seu filho.

“Excessiva reclamação dele com a arbitragem, e não pode, eu não vou deixar. Então é comigo, deixa que eu vou falar com a arbitragem, como eu falei com a arbitragem depois. Ela só estava fora da área e eu não tinha condição de visualizar, e eu falei com a arbitragem […] que tinha que ter dado a falta fora do lance. E neste momento, do calor de não dar a falta, eu disse “aqui é comigo”. Não vai, nem ele e nem ninguém”, comentou Tite.