O clima de decisão toma conta do Rio Grande do Sul neste fim de semana. O Internacional recebe o São Luiz no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para um confronto crucial válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho de 2026. A bola rola a partir das 18h00 deste domingo (08), em duelo único que define um dos semifinalistas da competição.

Regulamento e cenário da decisão

Por ter realizado uma campanha superior na primeira fase, o Colorado tem a vantagem de decidir a vaga em seus domínios. O regulamento do Estadual prevê que o confronto seja definido em partida única. Quem vencer no tempo normal avança para a próxima fase. Em caso de empate após os 90 minutos, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Para a equipe de Ijuí, a classificação manteria vivo o sonho de disputar competições nacionais, como a Copa do Brasil de 2027.

Colorado busca impor o fator casa

A imprensa esportiva gaúcha aponta o favoritismo para o Internacional, que joga diante de sua torcida e possui um elenco tecnicamente superior. Sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, a equipe sabe que a margem de erro em jogos eliminatórios é mínima. O time entra em campo com a responsabilidade de dar uma resposta positiva ao torcedor, especialmente após o recente empate com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que aumentou a pressão por resultados convincentes.

A expectativa é que o Inter tente controlar a posse de bola e pressione o adversário desde os minutos iniciais, utilizando a atmosfera do Beira-Rio para furar o bloqueio defensivo do rival.

São Luiz tenta surpreender na capital

Do outro lado, o São Luiz chega a Porto Alegre com a missão de ser a “zebra” da rodada. Treinado por Paulo Henrique Marques, o time visitante aposta na organização tática e na superação física para tentar desbancar o gigante da capital. O técnico adota um tom de respeito, mas enxerga no desgaste do adversário — que divide atenções com o Brasileirão — uma oportunidade para fazer história. A estratégia deve focar em fechar os espaços e explorar os contra-ataques, buscando aproveitar qualquer instabilidade do Colorado.

Onde assistir a Internacional x São Luiz

Para quem deseja acompanhar este duelo decisivo, haverá ampla cobertura de transmissão. A partida será exibida na TV aberta pela RBS TV e na TV fechada pelo SporTV. O torcedor também pode assistir através do sistema pay-per-view no Premiere ou via streaming pelo Globoplay.