Grêmio x Internacional: onde assistir ao GreNal 444

O clássico Grenal, um dos confrontos mais aguardados do futebol brasileiro, está sempre rodeado de emoções dentro e fora dos gramados. Em 2025, a partida entre Grêmio e Internacional, válida pelo Campeonato Gaúcho, não é apenas um jogo, mas um espetáculo que envolve tradição e paixão. Será também o primeiro embate do técnico Gustavo Quinteros no Grêmio contra o Internacional, comandado por Roger Machado, um nome familiar para a torcida gremista.

Este confronto promete, com disputas particulares entre jogadores como Rafael Borré e Enner Valencia no ataque do Colorado, enquanto o Grêmio deposita suas esperanças no dinamarquês Martin Braithwaite. Na Arena do Grêmio, o embate acontecerá no dia 8 de fevereiro de 2025, marcando o início de mais uma temporada de intensas rivalidades no futebol gaúcho.

Gre-Nal – Fonte: Ricardo Duarte / Inter

História e tradição nas quatro linhas

O Grenal não é apenas uma partida de futebol; é um evento cultural que reflete a história de duas das maiores forças do futebol brasileiro. Até o momento, foram registrados 443 confrontos entre Grêmio e Internacional. Desses, o Colorado venceu 164 vezes, enquanto o Tricolor triunfou em 141 ocasiões, e 138 jogos terminaram empatados. Esta rivalidade acirrada é um dos pilares do futebol no Rio Grande do Sul, cultivando gerações de torcedores apaixonados.

Nesse contexto, os dados mostram que o empate é o resultado mais comum nos estaduais, ocorrendo 63 vezes. Contudo, a expectativa para cada novo Grenal é sempre alta, com as torcidas esperando por momentos históricos e viradas espetaculares.

Grêmio e Internacional: quem vence o desgaste?

As campanhas recentes das duas equipes trazem insights sobre o desempenho atual. O Grêmio chega com uma sequência de resultados variados, incluindo vitórias, empates e uma derrota. Já o Internacional mantém uma série de vitórias consecutivas, demonstrando um momento mais estável na competição.

Além disso, ambos os times enfrentam importantes ausências devido a lesões. O Grêmio ainda não conta com Walter Kannemann, recuperando-se de uma cirurgia no quadril. Por sua vez, o Internacional lida com desfalques significativos, como a ausência do goleiro Sergio Rochet por uma tendinose no joelho esquerdo.

Onde assistir o Grenal 444?

O Grenal 444 será transmitido ao vivo, garantindo que torcedores de todo o Brasil não percam um segundo desse espetáculo. A partida estará disponível na RBS TV, uma afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, além do sportv, Premiere e pela plataforma de streaming Globoplay, às 21h (horário de Brasília) do dia 8 de fevereiro de 2025. Assim, os fãs poderão acompanhar cada momento da intensa disputa onde quer que estejam.

Expectativas e palpites

Embora não se registre um empate no clássico desde 2021, a atual oscilação das equipes torna difícil prever o resultado deste encontro. Tanto Grêmio quanto Internacional têm apresentado variações de desempenho, o que contribui para criar um cenário em que qualquer resultado é possível. O que se pode esperar, de fato, é um jogo repleto de disputas acirradas, em que cada lance carrega o peso histórico de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

