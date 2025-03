Gre-Nal de volta à final! O clássico gaúcho promete pegar fogo após quatro anos

O Campeonato Gaúcho de 2025 traz novamente o clássico GreNal como protagonista na decisão do título estadual. A última vez que Grêmio e Internacional se enfrentaram na final foi em 2021, quando o Grêmio saiu vitorioso sob o comando de Tiago Nunes. Desde então, o Internacional não havia conseguido chegar à final, caindo nas semifinais em três edições consecutivas.

O Grêmio, por outro lado, busca seu oitavo título consecutivo no Gauchão, mantendo uma sequência vitoriosa que começou em 2018. Enquanto isso, o Internacional tenta quebrar um jejum de títulos estaduais que já dura desde 2016. Esta será a 29ª vez que o clássico GreNal decide o campeão gaúcho, um confronto que sempre traz grande expectativa e emoção para os torcedores.

Gre-Nal – Fonte: Ricardo Duarte / Inter

Como chegaram à final?

O Internacional garantiu sua vaga na final ao vencer o Caxias por 3 a 1 no Beira-Rio. Com uma campanha sólida na primeira fase, o Colorado conquistou o direito de decidir o título em casa. Já o Grêmio teve um caminho mais complicado, assegurando sua vaga nos pênaltis contra o Juventude, em um jogo disputado no Alfredo Jaconi.

Com a melhor campanha na fase inicial, o Internacional tem a vantagem de jogar a partida decisiva em seus domínios. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não divulgou a tabela detalhada, mas os jogos da final estão previstos para os próximos dois finais de semana, entre os dias 8 ou 9, e 15 ou 16 de março.

O que esperar do clássico?

O GreNal é sempre um jogo imprevisível, onde a rivalidade histórica entre os clubes adiciona uma camada extra de tensão e competitividade. O Grêmio, com sua série invicta de títulos, entra em campo com a confiança de quem está acostumado a vencer. O Internacional, por sua vez, busca inspiração em sua torcida e no fator casa para tentar reverter o histórico recente desfavorável.

Além disso, a decisão deste ano é marcada por um equilíbrio técnico entre as equipes, que têm apresentado um futebol competitivo ao longo do campeonato. A expectativa é de que ambos os times entrem em campo com força máxima, proporcionando um espetáculo digno da tradição do clássico.

Qual o impacto do resultado?

Para o Grêmio, vencer o Gauchão de 2025 significaria consolidar ainda mais sua hegemonia recente no futebol gaúcho, além de dar continuidade a uma sequência histórica de títulos. Para o Internacional, conquistar o título seria uma forma de encerrar um longo jejum e reafirmar sua força no cenário estadual.

Independentemente do resultado, o clássico GreNal promete ser um marco na temporada, com potencial para influenciar o restante do ano para ambas as equipes. A rivalidade, a paixão das torcidas e a qualidade dos elencos são ingredientes que garantem um desfecho emocionante para o Campeonato Gaúcho de 2025.

