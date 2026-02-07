O Atlético-MG desperdiçou a chance de somar três pontos em casa e ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Athletic-MG, neste sábado (07), na Arena MRV. Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o time comandado por Jorge Sampaoli teve um início avassalador, abrindo o placar cedo com Renan Lodi, mas viu o adversário crescer, empatar com um pênalti convertido por Ronaldo Tavares e segurar o resultado com uma grande atuação do goleiro Glauco.

Início fulminante e domínio alvinegro

A partida começou de forma eletrizante para os donos da casa. Logo aos 4 minutos, o goleiro Everson atuou como armador, fazendo uma ligação direta precisa para Renan Lodi. O lateral avançou com liberdade, invadiu a área e tocou na saída de Glauco para abrir o placar. O gol cedo deu a impressão de que o Galo teria uma noite tranquila.

Dominando a posse de bola e as ações ofensivas, o Atlético-MG empilhou chances no primeiro tempo. Cuello e Gustavo Scarpa levaram perigo constante à meta adversária, mas pararam na falta de pontaria ou nas intervenções do goleiro Glauco, que chegou a receber atendimento médico após um choque, mas permaneceu em campo para ser decisivo.

Reação do Esquadrão e o empate de pênalti

No segundo tempo, mesmo com as entradas de Dudu e Bernard, o Galo viu o Athletic-MG equilibrar as ações e levar perigo, principalmente em chutes de fora da área. A insistência dos visitantes foi recompensada aos 59 minutos. Após consulta ao VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Vitor Hugo em David Braga.

Ronaldo Tavares, artilheiro do campeonato, assumiu a responsabilidade. Com frieza, bateu no meio do gol, vencendo Everson e decretando o empate aos 61 minutos. Foi o quarto gol do atacante na competição, mantendo viva a esperança do time de São João del-Rei de fugir das últimas posições.

Pressão final para na muralha Glauco

Após sofrer o empate, o Atlético-MG se lançou ao ataque no desespero. Sampaoli colocou Hulk em campo, e o ídolo atleticano tentou decidir em cobranças de falta e finalizações de fora da área, mas sem sucesso. Nos minutos finais, o jogo ganhou ares de drama. O goleiro Glauco operou milagres, defendendo um chute perigoso de Victor Hugo e garantindo o ponto precioso para os visitantes.

Com o resultado, o Atlético-MG tropeça em seus domínios e agora foca na próxima rodada, quando visita o Itabirito. Já o Athletic-MG, que luta contra o rebaixamento, recebe o Tombense em casa.