Fluminense x Maricá: horário, escalações e onde assistir

Neste sábado, dia 18, o Fluminense enfrentará o Maricá em um confronto inédito pelo Campeonato Carioca de 2025. A partida acontecerá no Estádio Moça Bonita, em Bangu, marcando o embate de duas equipes em fases distintas do torneio. O Fluminense busca seus primeiros pontos, enquanto o novato Maricá mantém 100% de aproveitamento, almejando uma campanha histórica na primeira divisão do futebol fluminense.

Com o Maracanã indisponível, o clube das Laranjeiras optou por jogar no Estádio Moça Bonita nesta terceira rodada. O Fluminense espera tirar proveito desse cenário para conquistar um resultado positivo e iniciar sua recuperação no Cariocão.

Desempenho dos Clubes no Carioca 2025

As atuações de ambas as equipes têm gerado atenção neste começo de 2025. O Fluminense, sob o comando do interino Marcão, enfrenta dificuldades utilizando um time alternativo e ainda não pontuou no torneio. Em contraste, o Maricá, com o apelido de “Tsunami”, surpreendeu com vitórias nos dois primeiros jogos, mostrando determinação na estreia na primeira divisão estadual.

Os desfalques desafiaram as formações dos times. O Fluminense não contará com Manoel, suspenso, mas terá as presenças de Ignácio, Guga, Juan Freytes e Nonato. O Maricá terá a volta de Mizael Monteiro, após suspensão, reforçando a equipe contra o Tricolor.

Como Assistir Fluminense x Maricá?

Os fãs poderão assistir à transmissão ao vivo entre Fluminense e Maricá pelo canal Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). O duelo promete ser equilibrado, refletindo o contraste entre a situação atual das equipes.

Expectativas para o Confronto

Este será o primeiro jogo oficial entre Fluminense e Maricá. O Fluminense está sob pressão para pontuar, enquanto o Maricá busca manter sua série de vitórias. O Tricolor deve usar essa pressão como motivação, ao passo que o Maricá deseja prolongar seu bom momento na competição.

Fluminense: Vitor Eudes; Guga, Gustavo Cintra, Ignácio (Davi), Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago), Isaque, Riquelme, Paulo Baya, João Neto.

Maricá: Dida; Magno Nunes, Sandro, Mizael Monteiro (Felipe Carvalho), João Victor; Ramon, Bezerro, Walber, Gutemberg; Hugo Borges, Clisman.

Análise do Encontro

A pressão sobre o Fluminense é grande para escalar posições no campeonato. Por outro lado, o Maricá se mostra organizado e eficaz sob a liderança do técnico Reinaldo. Espera-se um jogo disputado, com um empate sendo um resultado plausível, sugerindo um placar de Fluminense 1 x 1 Maricá como possível cenário.