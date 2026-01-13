A temporada de 2026 começa oficialmente para o Fluminense e para o Madureira. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, em duelo válido pela primeira rodada da Taça Guanabara, o turno único do Campeonato Carioca.

Estreia com time alternativo e desfalque no banco

O Tricolor das Laranjeiras entra em campo com o objetivo de iniciar a caminhada rumo ao título com uma vitória. Para esta primeira rodada, o clube optou por escalar uma equipe alternativa, formada majoritariamente por jogadores que se reapresentaram mais cedo e reforços que buscam entrosamento. A expectativa da torcida recai sobre o desempenho de nomes como o meia Lezcano e o atacante Santi Moreno, que devem ganhar mais minutos.

O grande desfalque do Fluminense não estará em campo, mas na área técnica. O treinador Luis Zubeldía recupera-se de um procedimento cardiovascular e ficará afastado das atividades por cerca de 15 dias. Desta forma, o time será comandado interinamente pelo auxiliar Maxi Cuberas.

O desafio do Madureira

Do outro lado, o Madureira chega preparado após uma pré-temporada iniciada ainda em novembro. Sob o comando do técnico Felipe Surian, o Tricolor Suburbano busca surpreender os grandes clubes logo no início do estadual para garantir uma posição confortável na tabela. O elenco aposta na mescla de jovens com jogadores experientes, como o goleiro Neguete e o volante Rodrigo Lindoso.

Prováveis escalações

No Fluminense, a principal dúvida é a presença do volante Wallace Davi, que pode ficar de fora devido a negociações em andamento. Já o Madureira deve manter a base que participou dos treinamentos de pré-temporada.

Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Wallace Davi (ou Davi Melo), Luiz Fernando e Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

Madureira: A escalação oficial não foi divulgada, mas a base deve contar com Neguete, Marcão, Coutinho, Rodrigo Lindoso e Geovane Maranhão. Técnico: Felipe Surian.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre Fluminense e Madureira terá transmissão ao vivo pela TV fechada no canal SporTV e pelo sistema pay-per-view no Premiere.