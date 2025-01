Flamengo aumenta onda de demissões e dispensa atletas

O Flamengo segue vivendo um intenso processo de reformulação desde a posse do novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Nesta quinta-feira, 16, o clube desligou mais 27 funcionários ligados às categorias de base. Alguns jogadores também entraram na lista de dispensas. A informação foi inicialmente publicada pelo perfil Flazoeiro.

As novas saídas envolvem jogadores, coordenadores, supervisores e os técnicos das categorias sub-16 ao sub-11. O treinador Raphael Bahia, que comandou o time na campanha da Copa São Paulo, também foi demitido. Mais de 30 jogadores foram dispensados na quarta, 15.

Recentemente, o Flamengo já havia iniciado a reformulação com o desligamento de outros 40 profissionais no Ninho do Urubu. A tendência, agora, é que anuncie nos próximos dias a contratação dos escolhidos que passarão a ocupar as funções.

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA Rubro-Negro.

Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos.”

