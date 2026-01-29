Neste sábado (31), a bola rola para um duelo decisivo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Democrata recebe o North no Estádio José Mammoud Abbas, o popular Mamudão, em Governador Valadares. A partida, que teve seu horário ajustado a pedido do mandante, começa às 18h.

Contexto e momento das equipes

O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam pela classificação na primeira fase do estadual. A Pantera, atualmente com 7 pontos, busca se consolidar no G-4 do seu grupo. Sob o comando do técnico Vladimir Araújo, o time da casa encara o jogo como uma final, especialmente pela necessidade de conquistar a primeira vitória diante de sua torcida na competição e dar uma resposta positiva nas arquibancadas.

Do outro lado, o North vive um momento histórico em sua estreia na elite do futebol mineiro. A equipe de Montes Claros lidera sua chave com 8 pontos e chega com a moral elevada após aplicar uma goleada de 5 a 2 sobre o Pouso Alegre na rodada anterior. O objetivo dos visitantes é suportar a pressão do Mamudão e somar pontos fora de casa para encaminhar a vaga na próxima fase.

Onde assistir a Democrata-GV x North

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste duelo, a transmissão está garantida via internet. A partida será exibida ao vivo pelo canal SportyNet no YouTube e também pela FMF TV, o canal oficial da Federação Mineira de Futebol na mesma plataforma de streaming.