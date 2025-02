Democrata x Cruzeiro: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Mineiro

A partida entre Democrata e Cruzeiro, marcada para esta quarta-feira (12/02), às 19h45, na Arena do Jacaré, fecha a fase de grupos do Campeonato Mineiro 2025. Este jogo marca a estreia de Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro. A Raposa, já garantida nas semifinais, encara o já eliminado Democrata, buscando consolidar seu favoritismo.

No último confronto, o Cruzeiro sofreu um revés diante do Atlético-MG, mas isso não afeta sua classificação. Apesar do cenário adverso, a equipe espera que a chegada do novo técnico traga novas energias. Por outro lado, o Democrata busca encerrar sua participação de forma digna, após uma sequência inconstante de resultados.

A disputa e transmissão do confronto Democrata x Cruzeiro

O duelo entre Democrata e Cruzeiro acontece na famosa Arena do Jacaré. Esta partida será exclusiva para assinantes do canal Premiere (Pay-per-view), com início às 19h45. Enquanto o Cruzeiro busca uma afirmação sob nova liderança, o Democrata espera surpreender em seu último jogo na competição.

A equipe do Cruzeiro entra em campo desfalcada de alguns jogadores importantes, mas conta com o retorno de outras peças cruciais que podem fazer a diferença. No entanto, a força de vontade do Democrata pode ser um diferencial quando a bola começar a rolar.

Quais são os desfalques e prováveis escalações?

O Democrata não poderá contar com Lucas Evangelista, a única baixa confirmada. A equipe entra em campo com Thulio Cler no gol; Lima, Donato, Lula e Wender na defesa; Caetano, Luanderson e Rosa formam o meio, com Luann, Gutinho e Wallace no ataque.

O Cruzeiro, por sua vez, tem desfalques significativos. Gabigol, expulso no clássico, cumpre suspensão. Além dele, Japa, João Marcelo e Juan Dinenno estão lesionados e não jogam. A provável escalação tem Cássio no gol; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki na zaga; Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique, Marquinhos e Matheus Pereira no meio-campo, e Dudu e Bolasie no ataque.

Histórico de confrontos favorece Cruzeiro

Os encontros anteriores entre Democrata e Cruzeiro mostram um claro domínio da Raposa. Em 56 jogos, o Cruzeiro venceu 38, enquanto o Democrata conseguiu apenas 5 vitórias. Ainda houve 13 empates nesse histórico. Nos últimos jogos entre as equipes, o Cruzeiro mantém uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Embora o retrospecto favoreça a equipe visitantes, o Democrata, já sem pressões, pode jogar de forma mais leve, o que pode complicar a vida do Cruzeiro. Entretanto, o favoritismo do Cruzeiro se mantém, especialmente com a nova liderança buscando reformular a equipe para as semifinais do campeonato.

Expectativas para o confronto

Apesar de não influenciar na classificação do Cruzeiro para as semifinais, o jogo contra o Democrata é vital para Leonardo Jardim. A estreia do técnico é a oportunidade de estabelecer o estilo de jogo que pode ser decisivo nas fases seguintes.

Enquanto o Democrata fecha sua participação no Mineiro 2025, a equipe espera terminar com uma atuação que honre o trabalho realizado. Mantendo o foco, o Cruzeiro é visto como vencedor provável, mas o futebol é imprevisível, e surpresas podem acontecer até o apito final.